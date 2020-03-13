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    HaberlerEkonomi Haberleri İş’ten emeklilere 1000 TL promosyon
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    13.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İş’ten emeklilere 1000 TL promosyon

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda emekli maaşını İş Bankası’ndan alan veya maaşını İş Bankası’na taşıyan tüm SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ek koşul olmadan 1.000 TL’ye varan promosyon ödemesi alıyor. Emekliler ayrıca ücretsiz EFT ve havale ayrıcalıklarına sahip oluyor, Maximum Kart’lar için kart aidatı ödemiyor.

    İş’ten emeklilere 1000 TL promosyon

    İş Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, emeklilere sağlanan avantajlar şöyle sıralanıyor:

    750 TL’den başlıyor

    İş Bankası’nın ülke genelindeki yaygın şube ve Bankamatik ağı ile fiziken her yerden ulaşılabilir olması, emeklilere kolaylık sağlıyor. Emekliler aynı zamanda İşCep, Maximum Mobil gibi mobil bankacılık uygulamaları sayesinde ister evlerinden isterlerse diledikleri herhangi bir yerden, 7 gün 24 saat hizmet almanın rahatlığını yaşıyor.

    2020/2023 dönemi için promosyon ödemeleri; 1 aya karşılık gelen gelir/aylık tutarı üzerinden ve ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının toplamı dikkate alınıp hesaplanarak 3 yıllığına peşin olarak verilen taahhütler için; 1500 TL’den düşük (1500 TL hariç) maaşlar için 750 TL, 1500 - 2500 TL arası (2500 TL hariç) maaşlar için 875 TL, 2500 TL ve üzerinde maaşlar için 1000 TL olacak şekilde yapılıyor.

    Promosyon ödemeleri; İş Bankası’nca en az bir kere emekli maaş ödemesi yapılmış olması ve 3 yıl süre ile emekli maaşını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri kaydıyla ilave koşul olmadan yapılıyor. Emekliler ayrıca, Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor ve İşCep ve internet şubesinden sınırsız havale ve aylık 3 adet ücretsiz EFT yapma ayrıcalığına sahip oluyor.

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