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    HaberlerEkonomi Haberleri Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı 'Bir Gün CEO' kapsamında gençlerle buluşacak!
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    16.07.2020 - 15:16 |

    Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı 'Bir Gün CEO' kapsamında gençlerle buluşacak!

    Üst düzey yönetici araştırma ve değerlendirme kurumu Odgers Berndtson tarafından, bugünün ve yarının liderlerinin geleceğe daha etkin hazırlanmalarına destek olan “Bir Gün CEO Programı”nın “televizyonculuk” alanında ki mentörü Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı olacak.

    Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı 'Bir Gün CEO' kapsamında gençlerle buluşacak!

    13 yıldır 12 ülkede devam eden program, Türkiye’de 3’üncü yılına giriyor. Türkiye’nin ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak, gelişim odaklı çalışmalarla ilerleyen program kapsamında, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından aday gösterilen genç yetenekler, aylar süren Üst Düzey Yönetici Değerlendirme ve Gelişim sürecinden geçtiler.

    Bu değerlendirme ve gelişim programını tamamlayan genç yetenekler, Temmuz ayı itibariyle katılımcı kurum yöneticileri ile kurumların öncelikli konuları üzerinde “karşılıklı mentörlük” anlayışıyla çalışacakları 8 haftalık döneme başlıyor. Bu 8 haftalık süreçte gençlere yol gösterecek üst düzey yöneticilerden biri de Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı olacak.

    Liderlerden beklenen yetkinlikler değişiyor

    Günümüz ekonomik yapılarının teknolojik gelişmeler, yapay zeka ve küreselleşmenin etkisiyle hızla değiştiğine işaret eden Odgers Berndtson Türkiye Kurucu Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar, giderek karmaşıklaşan yeni ekonomik ortamda liderlerden beklenen yetkinliklerin de değiştiğini vurguladı.

    Halihazırda bir liderden beklenen yetkinliklerin pek çoğunun gelecekte önemini yitireceğini belirten Öztuna Bozoklar, “Değişim ve yoğun belirsizlik yaşanan bu ortamda; stratejik & analitik düşünme, yaratıcılık, duygusal zeka ve işbirliği geliştirme kabiliyetlerinin yanı sıra doğru bir zihniyet, çözüm odaklı tavır tutum ile güven tesis edebilmenin öne çıktığını görüyoruz. Bir Gün CEO programı, gençleri bu yeni ve çok bilinmeyenli döneme hazırlamak, “iş başında” kritik deneyim kazandırmak için iyi bir fırsat” dedi.

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