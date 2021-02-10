Kârlılığı artıyor henüz satış yok

İstikbal, Bellona, Hes Kablo gibi markaları bünyesinde bulunduran Erciyes Anadolu Holding, 2020 yılında cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 22 artışla 13 milyar 628 milyon TL’ye çıkardığını açıkladı. Grubun net karı ise 999 milyon TL’den 1 milyar 636 milyon TL’ye yükseldi.

Erciyes Anadolu Holding’in 2020 yılı finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF bünyesindeki şirketlerin olası satışına ilişkin, “Bu şirketlerin satışıyla alakalı hukuki süreç şöyle, eğer şirketlerin ekonomik devamında bir tehlike söz konusuysa şirketlerin satışı gündeme gelebilir. Ama Erciyes Anadolu Holding üzerinde konuşuyorum, bu şirkette sürekli artan bir karlılık olması nedeniyle şu an Erciyes Anadolu Holding’in satışı mümkün değil. Hukuki süreçlerin tamamlanması halinde gündeme gelebilir” dedi.

Yasa hazırlığı var

Bir soru üzerine, bu holdingde ve TMSF kayyumunda yönetilen diğer şirketlerde de küçük hissedarlar olduğuna işaret eden Gülal, “Ama hukuki olarak eski sahiplerine bir kar dağıtımı yapmak söz konusu olamayacağı için terör aidiyeti ve iltisaklı olmayan küçük hissedarlar bu süreçten zarar gördüler kabul ediyoruz. Bununla alakalı bir yasa çalışması hazırlığımız var. İnşallah önümüzdeki dönemde bunu yasal hale getirip bu mağduriyetleri gidermek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding’in pandemide olumsuzluklara karşın 2020 yılını yüzde 22 büyümeyle kapattığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Devraldığımızda 8.4 milyar TL aktif büyüklüğe sahip olan holding, şu anda 16 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı. Öz kaynak açısından 6.4 milyar TL seviyesinde devraldık. Şu anda 11 milyar TL öz kaynağa ulaştı. Devir tarihinde 5.1 milyar TL olan ciromuz, 13.6 milyar TL oldu. Erciyes Anadolu Holding özellikle enerji alanında yaptığı yatırımlarla da Türkiye’nin önemli enerji aktörleri arasına girdi.”

TMSF yönetiminde bulunan Koza Altın’ın, kurumlar vergisi sıralamasında Türkiye 13’üncüsü olduğunu hatırlatan Gülal, “Koza Altın’ı devraldığımızda 5.2 milyar TL olan aktif büyüklüğü, bugün itibarıyla 12.5 milyar TL seviyesine geldi. Bu şirket TMSF kayyumluğu döneminde yüzde 135 aktif olarak büyüdü” dedi.

‘Dünden daha kuvvetliler’

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti ve iltisakı tespit edilen şahıslara ait bir kısım varlıkların TMSF kayyumunda yönetilmesine karar verildiğini anımsatan Muhiddin Gülal, “Şu anda elimizde TMSF kayyumunda yönetilen 796 şirketimiz var. Bunların aktif büyüklüğü 70.4 milyar TL, öz kaynak büyüklükleri 29.1 milyar TL oldu. Çalışan sayımız da 40 bin 61’dir. Devraldığımız andan itibaren dedik ki bu şirketler bize milletimizin emaneti, bu şirketlerde bir irtifa kaybı olmayacak. İstihdama ve katma değer üretmeye devam edecekler. 42.5 milyar TL öz kaynak büyüklüğüyle devraldığımız bu şirketler aktif olarak 70.4 milyar TL’ye yükseldi. Bu şirketler ortalama aktif olarak yüzde 65 seviyesinde büyüdüler. Bu şirketler bugün itibariyle dünden daha kuvvetlidir” açıklamasını yaptı.

‘Dönüşümü hızlandırdık’

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, holdingde yeniden yapılandırma çalışmalarının sonuçlarını olumlu rakamlarla almaya başladıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Ciromuzu yüzde 21.5 artışla 2020’de 13 milyar 628 milyon TL’ye çıkardık. Yatırımlarımız da sürdü. Dijital dönüşümü hızlandırdık. Endüstri 4.0 yatırımı yaptık. Yeni ev tekstil markası Doqu’yu çıkardık. Enerji grubunda yatırımlarımız sürdü. Geçen yıl çalışan sayımızı 12 bin 698’e çıkardık. 548 kişiye yeni istihdam sağladık. Pandeminin başında sevkiyatta yaşanan sorunlar ihracatımızı yavaşlattı ancak yine de hedefimizi tutturduk.“