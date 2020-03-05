Kaşıbeyaz'a kardeş marka geliyor!

DERİN GÖKÇE

İlk restoranını Aksaray'da açan ve daha sonra Florya'da hizmet vermeyi sürdüren Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz ile konuştuk. Konkordatodan çıktıktan sonra yeni bir marka çıkardıklarını ve yıllar önceki hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Murat Kaşıbeyaz, milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir marka çıkardık. 'Satır Arası Bir Antep Molası' diye. Kaşıbeyaz'da yediğiniz kebapların köfteleri, Antep'in yöresel çorbaları ve baklavayı da ekleyerek 3'lü bir konsept yaptık. Şimdi bu marka adı altında 3 tane franchise verdik. Yakın zamanda açılacak. Değişik bir konsept yaptık.

"5 SENE ÖNCE BÜTÜN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞIM BİR PROJEYDİ"

Bu 'Satır Arası' projesi benim 5 sene önce tüm hazırlıklarını yaptığım bir projeydi. O zamanlar işlerimiz inanılmaz yoğun olduğundan babam dedi ki 'Zaten yoruluyorsun gerek yok oğlum' dedi. Bu nedenle kafamdaki proje öylece bekledi. Kısmet bugüneymiş."

"AYNI LEZZETİ ALACAKLAR"

Yeni projesinde yemek fiyat aralığının 29 TL ile 39 TL arasında değişeceğini belirten Kaşıbeyaz, "Vatandaşlar günlük yemek paralarıyla bu restoranlardan gidip yemeklerini yiyebilecekler. Aynı keyfi, aynı lezzeti alacaklar." dedi.

"45 YIL SONRA İLK KEZ FRANCHİSE VERDİK"

Kaşıbeyaz Restoran'ın tarihi boyunca ilk kez franchise verdiğini belirten Murat Kaşıbeyaz, "İlk bayiliği Büyükçekmece'de Kıyı İstanbul Projesi var. Oraya veriyoruz. Kaşıbeyaz olarak zaten İstanbul'da verilebilecek benim aklıma yatan çok fazla bir lokasyon yok. Bir Büyükçekmece tarafı vardı bir de Maltepe tarafı çok gelişti. Kaşıbeyaz olarak bu lokasyonlara girmeyi düşündüm onun haricinde hiç düşünmedim." dedi.

"OLAYI YAŞAYINCA YIKILDIK"

Konkordatodan çıktıktan sonra hiç beklemedikleri bir olay yaşadıklarını aktaran Murat Kaşıbeyaz, "Babamın bir arkadaşı konkordatodan çıktığımızın ertesini günü hacize geldi. Bu olayı yaşayınca yıkıldık. Çünkü bunu yapan babamın çok sevdiği bir abisiydi. Bir şekilde hallettik ama beklemediğin bir yerden böyle bir şey geldiği zaman 1 milyon dolar değil, 100 milyon dolarlık acı veriyor." ifadelerini kullandı.