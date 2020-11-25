Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) sorgulama e-devlet

Koronavirüs ile birlikte olağanüstü bir sürece girildi. Bu dönemde birçok çalışan işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı ve iş verenler de ekonomik olarak sorunlarla yüzleşti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise iş veren ve çalışan için sıkıntının sonlandırılması amacıyla kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, nakdi ücret desteği gibi seçenekleri devreye soktu. Peki, kasım ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Yeni koronavirüs sebebiyle devreye giren kısa çalışma ödeneği kasım ayında son bulacaktı ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile KÇÖ 2 ay daha uzatıldı. Böylelikle yeni bir karar alınmadıkça 17 Ocak 2021'de kısa çalışma ödeneği son bulacak.

KASIM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da duyurduğu gibi ekim ayı KÇÖ, 5 Kasım'da hesaplara geçti. 2 ay daha uzatılması kararı alınan ödenekler kasım ayında hangi tarihte yatacak henüz belli değil. Ancak Aralık ayı başında ödenmesi bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI...

KİMLER KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLİR?

Kısa çalışma ödenekleri için başvurular bireysel olarak yapılamıyor. Bunun için iş verenin talepte bulunması gerekir. KÇÖ'den faydalanmak için:

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,gerekmektedir.