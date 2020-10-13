85,74BİST1.1780.00EURO9.29-0.37USD7.88-0.11ALTIN487.46-0.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri KOBİ’ler en çok ‘kısa çalışmayı’ soruyor
    ABONE OL
    13.10.2020 - 07:00 |

    KOBİ’ler en çok ‘kısa çalışmayı’ soruyor

    Sistem Global Danışmanlık, pandemi öncesinde hayata geçirdiği yeni nesil dijital danışmanlık platformu eDanışman’ı yeniledi.

    KOBİ’ler en çok ‘kısa çalışmayı’ soruyor

    Sistem Global Danışmanlık ve stratejik iş ortaklarının katkılarıyla Ar-Ge, Patent, Mevzuat Uyum ve Risk Yönetimi, Vergi ve Mali Uygulamalar ile Bordro SGK Teşvikleri alanlarında 100’den fazla ürünle işletmelerin yolu aydınlatılıyor. eDanışmanlık, eEğitim ve eServis ana başlıkları altında işletmeler, yeni danışmanlık vizyonu ile tanışıyor.

    eDanışman bünyesinde, 320’yi aşkın uzmanın canlı ve online şekilde, başta KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmelere hafta içi her gün 09:00  19:00 saatleri arasında hizmet verdiğini belirten Sistem Global Danışmanlık İş Geliştirme ve Marka Yönetimi Direktörü Elif İşgör, “Kısa çalışma ödeneği, risk yönetimi, doğru finansmana erişim, kriz sonrası strateji ve inovasyon yönetimi pandemi sonrasında en çok aranan online hizmetler oldu” dedi.

    Kısa çalışma ödeneği konusunda şirketlerin uygunluklarından şirket içinde uygulanma alanına kadar detaylı bir hizmet sunduklarını ifade eden eDanışman Genel Müdürü Taylan Portakaldalı da, “eDanışman’a en fazla gelen taleplerden birisi de şirketlerin doğru finansman yönetimini sağlayacak ürünlerimize yönelik oldu. Şirket değer tespit ve hibe programlarına erişimle ilgili hizmetlerimize talep olduğunu gördük. Ayrıca online bordro üretimi ile SGK teşvik yönetimi servislerimiz ile de online olarak epeyce çözümler ürettik” bilgisini verdi.

     

    Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandıKütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 11'i tutuklandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de hareketli gece! 5 saat sonra ikna edildi

    İzmir'de hareketli gece! 5 saat sonra ikna edildi

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    Husumetli iki grup arasında silahlı kavga

    Husumetli iki grup arasında silahlı kavga

    Sıradaki Haber