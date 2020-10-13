KOBİ’ler en çok ‘kısa çalışmayı’ soruyor

Sistem Global Danışmanlık ve stratejik iş ortaklarının katkılarıyla Ar-Ge, Patent, Mevzuat Uyum ve Risk Yönetimi, Vergi ve Mali Uygulamalar ile Bordro SGK Teşvikleri alanlarında 100’den fazla ürünle işletmelerin yolu aydınlatılıyor. eDanışmanlık, eEğitim ve eServis ana başlıkları altında işletmeler, yeni danışmanlık vizyonu ile tanışıyor.

eDanışman bünyesinde, 320’yi aşkın uzmanın canlı ve online şekilde, başta KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmelere hafta içi her gün 09:00 19:00 saatleri arasında hizmet verdiğini belirten Sistem Global Danışmanlık İş Geliştirme ve Marka Yönetimi Direktörü Elif İşgör, “Kısa çalışma ödeneği, risk yönetimi, doğru finansmana erişim, kriz sonrası strateji ve inovasyon yönetimi pandemi sonrasında en çok aranan online hizmetler oldu” dedi.

Kısa çalışma ödeneği konusunda şirketlerin uygunluklarından şirket içinde uygulanma alanına kadar detaylı bir hizmet sunduklarını ifade eden eDanışman Genel Müdürü Taylan Portakaldalı da, “eDanışman’a en fazla gelen taleplerden birisi de şirketlerin doğru finansman yönetimini sağlayacak ürünlerimize yönelik oldu. Şirket değer tespit ve hibe programlarına erişimle ilgili hizmetlerimize talep olduğunu gördük. Ayrıca online bordro üretimi ile SGK teşvik yönetimi servislerimiz ile de online olarak epeyce çözümler ürettik” bilgisini verdi.