KOBİ’lere 25 e-kapı açıldı

Kampanyanın dijital lansman toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve e-ticaret sitelerinin üst düzey temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda verilen bilgiye göre, kampanyaya bu aşamada 16 elektronik ticaret sitesi, 3 elektronik ticaret altyapı sağlayıcısı, 2 sanal market, 1 sanal yemek servisi, 2 ödeme kuruluşu ve 1 sivil toplum kuruluşu destek veriyor.

Yeni imkân

Bakan Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kampanya sayesinde pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi hedefliyoruz. KOBİ’lerimizin e-ticaret sayesinde büyümesini ve kurumsallaşmasını, emeklerinin karşılığını alabilmelerini arzu ediyoruz. Yerel ürünlerin ve yerel üreticilerin e-ticaret sayesinde ürünlerini etkinlikle pazarlayabilmelerini, katma değer elde etmelerini ümit ediyoruz. Vatandaşlarımızın internet kullanım eğilimini dikkate aldığımızda Türkiye’nin küresel e-ticaret pazarında önemli ve belirleyici bir aktör olabileceğini değerlendirmek güç değil.”

Pekcan, kampanya kapsamında, e-ticaret siteleri, altyapı sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarının e-ticaret sitelerine üye olacak veya mevcut e-ticaret faaliyetlerini artıracak KOBİ’lere finansal ve teknik anlamda yeni kolaylıklar sağlayacağını belirtti.

Hisarcıklıoğlu da Kovid-19 salgını sürecinde küçük işletmelerin dahi kargoyla tüm Türkiye’ye ürün satmaya başladığını anlatarak, “Ticaretin bir kuralı vardır. Bir yerde kalabalık varsa, orada pazar ve fırsat vardır. Elektronik mecra artık yeni pazarımız, yeni fırsatımız. Bunu iyi kullanmalıyız. Türkiye’de perakende e-ticaret büyüklüğü 83 milyar liraya ulaştı. E-ticaret yılda ortalama yüzde 35 büyüyor” dedi.

‘Vergi oranı insin’

Hisarcıklıoğlu, dijital dönüşümü hızlandırarak, KOBİ’lerin ürünleri ve hizmetleriyle tüketicilerin ihtiyaçlarının buluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Bu yıl hükümetin Dijital Hizmet Vergisi’ni devreye aldığını da hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “KOBİ’lerimizi dijitalleştiren, tüketicilerin ayağına kadar hizmet veren e-ticaret platformları için vergi oranlarının düşürülmesini talep ediyoruz” dedi.

Kampanyaya destek verenler

Sahibinden.com, Yemeksepeti.com, Amazon.com, Gittigidiyor, Getir.com, Hepsiburada.com, Arçelik, Cimri.com, N11.com, Trendyol, Akakçe, Safamerve, Modanisa, Migros Sanal Market, Epttavm, Globalpiyasa.com, İdeasoft, Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği, İpara, Farmasi, Chemorbis, Steelorbis, Stemia.com, Mutlubiev.com, Platin Market.