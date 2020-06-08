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    HaberlerEkonomi Haberleri Konut kredisi hesaplama... Avantajlı Konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, faiz oranları neler?
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    08.06.2020 - 10:34 |

    Konut kredisi hesaplama... Avantajlı Konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, faiz oranları neler?

    Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank vatandaşlara avantajlı konut kredisi sağlıyor. Sıfır veya ikinci el konutlar için, azami 500 Bin TL’ye kadar (500 Bin TL dahil) azami 12 ay ödemesiz dönemli azami 180 ay vade ile konut finansmanı imkanı sunuluyor. Bu imkandan yararlanmak isteyen binlerce kişi hesaplama yapmak isterken 'Konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, faiz oranları neler?' sorusuna da cevap arıyor.

    Konut kredisi hesaplama... Avantajlı Konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, faiz oranları neler?

    Sıfır veya ikinci el konut satın alımlarının finansmanına yönelik olarak Avantajlı Konut Kredisi Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank tarafından getirildi. Sıfır konutta faiz oranı 0,64, ikinci elde ise oran 0,74 şeklinde... Peki, Avantajlı Konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, faiz oranları neler?

    ZİRAAT BANKASI

    Ziraat Bankası: "Müşterilerimize sıfır veya ikinci el konut satın alımlarının finansmanına yönelik olarak Avantajlı Konut Kredisi ürünü sunmaktayız.

    Sıfır veya ikinci el konutlar için, azami 500 Bin TL’ye kadar (500 Bin TL dahil ) azami 12 ay ödemesiz dönemli azami 180 ay vade ile konut finansmanı imkanı sunulacaktır.

    İstanbul, Ankara ve İzmir’de azami kredi tutarı sınırı 750 Bin TL’dir (750 Bin TL dahil).

    Konut kredisi hesaplama... Avantajlı Konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, faiz oranları neler

    Konut Kredisi için; Bankkart, KMH, Talimat Ürünü, İnternet Bankacılığı zorunlu olup, BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üçüne sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.

    Söz konusu krediden her bir müşterimiz yalnızca bir kez faydalanabilecektir.

    Detaylı bilgi için şubelerimize başvurabilirsiniz.

    Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar."

    VAKIFBANK

    Vakıfbank "Kampanya, sıfır/birinci el ve ikinci el konut alımları için geçerli olacaktır.

    Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750.000.-TL, diğer şehirlerimizde ise en fazla 500.000.-TL olacaktır.

    Konut kredisi hesaplama... Avantajlı Konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, faiz oranları neler

    Kampanya kapsamında kullandırılacak konut kredileri eşit taksitli ve azami 12 aya kadar ödemesiz dönemli olacaktır.
    Müşterilerimizin tercihine göre belirtilen ödemesiz dönem vadesi daha kısa tutulabilecektir.

    Detaylı bilgi almak için en yakın şubemize başvurabilirsiniz."

    HALKBANK

    Halkbank: "Küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınında normalleşme sürecine geçiş ile 12 aya kadar ödemesiz dönemli “Avantajlı Konut Kredisi” paketi hizmete sunulmuştur.

    Paket kapsamında; yeni(sıfır) ve ikinci el konutlar üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL’ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL’ye kadar kredinizi kullanabilirsiniz.

    Size özel avantajlı faiz oranları ile kullanabileceğiniz konut kredinizi ister aylık eşit taksitlerle, isterseniz 12 aya kadar ödemesiz dönem imkânı ile 15 yıla varan vadede, %10’dan başlayan, düşük peşinat oranı ile yararlanabilirsiniz.

    Tutar ve Ödeme Koşulları

    Yeni(sıfır) konutlar için %0,64, 2. El konutlar için %0,74 faiz oranı ile 180 ay vadeye kadar, üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL’ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL’ye kadar kullanılabilecektir."

    Konut kredisi hesaplama... Avantajlı Konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, faiz oranları neler

     

     

     

     

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