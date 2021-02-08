Kuyumcu 14 Şubat’a özel izin bekliyor

Atayık, AA’ya, Sevgililer Günü başta olmak üzere özel günlerin, kuyumculuk sektörünün yıllık ticaret hacminin yüzde 25 - 30’unu kapsadığını söyledi.

5 milyar dolarlık stok

Sevgililer Günü nedeniyle 1 hafta - 10 gün önce piyasada alışveriş hareketliliğinin başladığını ifade eden Atayık, bu nedenle 14 Şubat’ın, kuyumcular için çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

Mustafa Atayık, kuyumcuları düşündüren tek konunun, bu yıl 14 Şubat’ın hafta sonu kısıtlamalarının olduğu pazar gününe denk gelmesi olduğunu belirterek, “Böyle bir karar, salgının etkisini gösterdiği 2020 yılında iç ve dış piyasadaki kısıtlamalar ve fuarların yapılmaması nedeniyle ellerinde 5 milyar doları aşkın stok bulunduran kuyumcu meslektaşlarımız için nefes alma imkanı verecek” dedi.

Çiçekçiler hazır

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü de içeren hafta sonu kısıtlamalarından muaf tutulan çiçekçi esnafının hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Vatandaşların, yürüme mesafesinde bulunan çiçekçilerden alışveriş yapabileceklerini belirten Yılmaz, “Çiçekçilerimiz 12 Şubat Cuma akşamından başlayarak 3 gün boyunca saat 20.00 ile 24.00 arası evlere servis yapabilecek. 13 Şubat ve 14 Şubat Pazar saat 10.00 ile 17.00 arası iş yerinde satış gerçekleşecek” dedi.