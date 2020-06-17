Libya’da elektriğe Türk şirket imzası

Santraller, Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kontrolündeki bölgelerde, istikrar ve güvenliğin tesisiyle bölgeye elektrik sağlamak üzere hazır bekliyor.



Türk şirketlerin ülkede daha önceden inşa ettiği santrallerin elektrik kesintilerinin yoğun olarak yaşandığı Libya’da kısa süre içinde devreye girmesi bekleniyor.



En büyükler arasında



Libya’nın en büyük tesisleri arasında yer alan bu santrallerden 550 megavatlık Al-Khums Basit Çevrim Elektrik Santrali Çalık Enerji tarafından inşa edilirken, 640 megavat kapasiteli Ubari Gaz Türbinli Elektrik Santrali’ni Enka kurdu.



Elektrik kurulu gücü 8 bin megavat olan Libya’da, elektrik ve suya erişim giderek daha büyük bir problem haline geliyor.