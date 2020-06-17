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    HaberlerEkonomi Haberleri Libya’da elektriğe Türk şirket imzası
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    17.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Libya’da elektriğe Türk şirket imzası

    Uluslararası ölçekte iş yapan Türk müteahhitlik şirketleri Enka ve Çalık Enerji’nin Libya’da inşa ettikleri enerji santralleri, elektrik üretimi için gün sayıyor.

    Libya’da elektriğe Türk şirket imzası

    Santraller, Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kontrolündeki bölgelerde, istikrar ve güvenliğin tesisiyle bölgeye elektrik sağlamak üzere hazır bekliyor.

    Türk şirketlerin ülkede daha önceden inşa ettiği santrallerin elektrik kesintilerinin yoğun olarak yaşandığı Libya’da kısa süre içinde devreye girmesi bekleniyor.

    En büyükler arasında

    Libya’nın en büyük tesisleri arasında yer alan bu santrallerden 550 megavatlık Al-Khums Basit Çevrim Elektrik Santrali Çalık Enerji tarafından inşa edilirken, 640 megavat kapasiteli Ubari Gaz Türbinli Elektrik Santrali’ni Enka kurdu.

    Elektrik kurulu gücü 8 bin megavat olan Libya’da, elektrik ve suya erişim giderek daha büyük bir problem haline geliyor.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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