Luppo yok satıyor

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında evlere kapanırken, atıştırmalık tüketimi de tavan yapıyor. Nisan ayı itibariyle, çikolata, cips, gofret, bisküvi, kek ve kaplamalı pastayı içeren atıştırmalık tüketiminde yüzde 30’luk artış yaşanıyor. Sokağa çıkma yasağı döneminde sosyal medyada gündem olan Şölen Çikolata’nın ürettiği sandviç kek Luppo’nun marketlerdeki satışının beş kat arttığı öğrenildi. Ürün adeta yok satıyor.

Fenomen oldu

Salgınla mücadele kapsamında hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağı sonrasında geçen cuma günü pek çok insan istenmeyen bir şekilde marketlere hücum ederken, sosyal medyada temel gıda maddesi olmadığı halde ellerinde farklı ürünlerle kuyruklarda bekleyenlerin fotoğrafları da paylaşıldı. Bunlardan biri elinde Şölen Çikolata’nın ürettiği sandviç kek Luppo’yu tutan bir adam oldu. Pek çok eleştiri alan bu gönderi ise keke talebin artmasına neden oldu. Pek çok kişi ürünün bedava reklamının yapıldığı şeklinde yorumlarda bulundu. Ürün sosyal medya hesabından “Türkiye’yi Luppo’ya boğarız” mesajı geçti.

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, Luppo’nun satışı bu olaydan sonra beş kat arttı. Luppo sandviç kekin karamel, vişneli, sütlü ve kakaolu olmak üzere dört çeşidi var. Luppo sekizli 184 gramlık kakaolu sandviç kekin fiyatı 5 TL. Tekli bar şeklinde olan çeşitleri de var. Açlığı bastırmak ya da konuklara ikram etmek için de tercih edilebilen ürün, çocuklar kadar yetişkinler tarafından da severek satın alınıyor.

Atıştırmalık gözde

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, atıştırmalık ürünlerin satışının nisan ayının ilk 12 gününde yüzde 30 artış gösterdiğini belirterek, “Mart ayında ise bir önceki aya göre atıştırmalığa talepte yüzde 25 artış gördük. Bu grupta bulunan cipse ise yüzde 40’a varan talep artışı var. İçecek reyonlarında da yüzde 40 artış gördük” dedi.

Atıştırmalığa talebin insanların evde kaldığı sürece devam edeceğini dile getiren Düzgün, bu dönemde evde çocukların yanında yetişkinlerin de bolca atıştırmalık tükettiğini söyledi.

Yılda 10 milyar TL atıştırıyoruz

Ülkemizde atıştırmalık pazarının büyüklüğü yaklaşık 10 milyar TL.

Cips, gofret, bisküvi, çikolata, kraker, kek, çekirdek gibi ürünler atıştırmalık kategorisine giriyor.

Virüs salgını sonrasında evde kalan sayısı artınca atıştırmalıkta yüzde 30’luk talep artışı yaşanıyor.

Cips bu kategoride en gözde ürün. Yüzde 40’lık talep artışı var.

Sağlıklı atıştırmalıklar da pazardan pay almaya başladı.

Çocuklar çok seviyor

Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği (ŞEMAD) Başkanı Şemsi Kopuz, virüsle mücadele sürecinde şekerli mamulde ilginin farklı segmentlere kaydığına dikkat çekerek, “Önceden pastaneye giden, çikolata yiyen, pasta tüketenler artık yok. Talep evde atıştırmalık ürünlere kaydı. Bu dönem evde özellikle çocukların yiyeceği ne varsa onlar çok satılıyor. Sektörde tüketim segmenti değişti. Gofret, kek, bisküvi ve kremalı çikolataya talep gösteriliyor. Şu anda işimizin yürüyen kanadı bu” diye konuştu.

Luppo, Halley gibi ürünlerin de kek, pasta grubuna girdiğini belirten Kopuz, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bu segmente de ilginin arttığını kaydetti. Kopuz, diğer sektörlere göre iyi olsa da şekerli mamulün de yılı küçülmeyle kapatacağına, ihracatın da çok azaldığına vurgu yaptı.