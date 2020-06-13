Manyetik alana karşı yatak

İşbir Yatak’tan yapılan açıklamada, pandemide evden çalışanların normalleşmeyle ofislere döndüğü, ancak bu kişilerin bir anda manyetik alana maruz kalmasının olumsuz etkilere yol açacağı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:



“İşbir Yatak tarafından geliştirilen Ergoplas Yatak, kişilerde oluşabilecek manyetik alan sendromunun olumsuz etkilerini ortadan kaldırıyor. Polimer yay teknolojisine sahip olan yatak, bu sayede bilgisayar başında çalışmanın getirdiği olumsuz etkileri uyku esnasında en aza indiriyor.”