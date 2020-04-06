Mart ayındaki ihracat 2.1 milyar dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörü mart ayında geçen yılın aynı ayına göre 2.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisinin ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyreğindeki ihracatıysa geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 7 milyar dolar oldu.

Mart ayında ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 33 azalarak 789 milyon dolara geriledi. Tedarik endüstrisi (yan sanayi) ihracatı yüzde 19 azalarak 770 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 35 azalarak 301 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 44 azalarak 103 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Yan sanayinin durumu

Öte yandan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, koronavirüs salgını sebebiyle Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) ortalama elektrik tüketiminin günlük 1.5 milyon kilovatsaatten 0.6 milyon kilovatsaate düştüğünü, ortalama yüzde 60 oranında azalma yaşandığını belirterek, “Elektrik tüketimi gibi böylesine somut bir verinin dramatik düşüşü ortada olunca, durumun vahameti çok daha açık görülüyor” ifadesini kullandı.



Kanca, Kısa Çalışma Ödeneği’nin 3 ayla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgularken, salgının tedarik sanayi üzerindeki etkilerinin artarak devam ettiğini, krizin olumsuz sonuçlarının 2-3 ay daha sürmesinin beklendiğini kaydetti.