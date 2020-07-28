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    28.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Maximum Genç’le gençlerin yanında

    Türkiye İş Bankası, 18-25 yaş arasında olan, okuyan veya çalışan gençlerin beklentilerine cevap verecek, finansal hizmetler ve günlük yaşama dair ayrıcalıklar sağlayarak onlara rehberlik edecek Maximum Genç programını gençlerle tanıştırıyor.

    Maximum Genç’le gençlerin yanında

    İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, İş Bankası olarak gençlerin günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına ve geleceğe yönelik planlarına destek olmaya, bir yol arkadaşı olarak yanlarında bulunmaya büyük önem verdiklerini  belirterek, şunları söyledi:

    "Maximum Genç, 18 - 25 yaşlarında, üniversitede okuyan ve/veya çalışan tüm gençlerin yaşamlarını kolaylaştırarak, kendilerini özgür ve güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla tasarlandı. Finansal hizmetlerden günlük ihtiyaçlarına özel ödeme kolaylığı ve ayrıcalıklara, kişisel finans yönetiminden birikim yapmayı kolaylaştıracak hizmetlere kadar mobilden hızla ve kolayca ulaşılabilecek, ‘tam da bana göre’ dedirtecek ürün ve hizmetler sunmayı amaçlıyoruz. Bu programı gençlerle birlikte geliştirmeye, onların ihtiyaçlara uygun işbirlikleri, ürün ve hizmetlerle zenginleştirmeye devam edeceğiz.”

    Kart aidatı yok

    Maximum Genç'te, taksit, puan, indirim ayrıcalıkları, ödeme kolaylıkları, MaxiPuan avantajı, ücretsiz EFT ve havale ayrıcalığı, paylaşımlı ödeme, QR ile veya mobil ödeme, karttan karta veya cep telefonuna para transferi gibi hizmetler yer alıyor. Ayrıca, kredi kartından kart aidatı alınmıyor.

     

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