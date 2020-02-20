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    20.02.2020 - 15:04 | | AA

    Merkez Bankası rezervleri yükseldi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 296 milyon dolar artarak 104 milyar 56 milyon dolara yükseldi.

    Merkez Bankası rezervleri yükseldi

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 14 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 9 milyon dolar artışla 75 milyar 471 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 7 Şubat'ta 74 milyar 462 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 287 milyon dolar artarak 28 milyar 298 milyon dolardan 28 milyar 585 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 296 milyon dolar artışla 102 milyar 760 milyon dolardan 104 milyar 56 milyon dolara ulaştı.

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