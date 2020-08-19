Merkez Bankası’ndan yeni ‘sıkılaştırma’

Merkez, dün likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerinin bugünden itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü bildirdi. Merkez, dün geleneksel yöntemle düzenlediği 8 Eylül vadeli repo ihalesi ile de piyasaya 10 milyar lira verdi.

Reuters’a konuşan bankacıların yorumuna göre TCMB dün sıkılaştırma adımlarını yüzde 11.25 seviyesine doğru daha da kuvvetlendireceğinin mesajını verdi. Bankacılar TCMB’nin dünkü adımlarından daha önce yüzde 9.75 öngördükleri sıkılaştırmanın gideceği son noktanın artık önce çift haneye ardından da yüzde 11.25 seviyesindeki bankanın en üst fonlama mekanizmasındaki faizine doğru ilerleyeceğini öngörüyorlar. Reuters bankacıların görüşlerinin dün daha da netleşmesindeki en önemli gelişmenin TCMB’nin dün bankaların gecelik borçlanma limitlerini düşürmesi olduğunu yazdı. Bankacılar ilgi adımın yüzde 11.25 seviyesindeki geç likidite penceresi (GLP) fonlamasına bankaları yöneltme konusunda bir mesaj verildiği yorumunu yaptılar.



Gözler 20 Ağustos’ta



Piyasada bundan sonra Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkılaştırmanın miktarı ardından da kalıcılığı izleniyor. Sıkılaştırmanın miktarı için TCMB’nin yüzde 11.25 seviyesindeki geç likidite penceresini (GLP) kullanıp kullanmayacağı, kalıcılık için ise TCMB’nin 20 Ağustos’ta yapacağı PPK toplantısında sıkılaştırmayı politika faizine yansıtıp yansıtmayacağı izleniyor. Reuters’ın 16 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi TCMB’nin politika faizini yüzde 8.25’te sabit tutacağına işaret ederken, 5 ekonomist bankanın politika faizinde artırıma gitmesini bekliyor.