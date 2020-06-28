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    HaberlerEkonomi Haberleri MICE sektörü çalıştay yaptı, ‘istekleri var’
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    28.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    MICE sektörü çalıştay yaptı, ‘istekleri var’

    Uluslarararası MICE Endüstrisi Derneği, Kovid-19 pandemisi ile tamamen durma noktasına gelen ‘kongre, toplantı ve etkinlik’ sektörünü çatısı altında toplayan MICE endüstrisinin, aldığı hasarı tespit eden ve sektörün geleceği konusunda detaylı bir çalıştay raporu hazırladı.

    MICE sektörü çalıştay yaptı, ‘istekleri var’

    Raporun sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt, 4 gün boyunca gerçekleştirilen Ulusal MICE Çalıştayı’nın 14 farklı oturumunda sektör paydaşlarını bir araya getirdiğini söyledi.

    Kurt, beklentilerini şu şekilde sıraladı:

    “Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulaması pandemi bitiminden sonraki 3 aya kadar devam etmeli; SGK ve stopaj gibi ödemelerin desteği sürmeli; aylık olarak verilen geçici izinler acentelerin kira maliyetlerini ortadan kaldırmadığından, acenteler evden veya sanal ofislerden çalışabilmesine olanak sağlanmalı.”

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