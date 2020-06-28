MICE sektörü çalıştay yaptı, ‘istekleri var’

Raporun sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt, 4 gün boyunca gerçekleştirilen Ulusal MICE Çalıştayı’nın 14 farklı oturumunda sektör paydaşlarını bir araya getirdiğini söyledi.



Kurt, beklentilerini şu şekilde sıraladı:



“Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulaması pandemi bitiminden sonraki 3 aya kadar devam etmeli; SGK ve stopaj gibi ödemelerin desteği sürmeli; aylık olarak verilen geçici izinler acentelerin kira maliyetlerini ortadan kaldırmadığından, acenteler evden veya sanal ofislerden çalışabilmesine olanak sağlanmalı.”