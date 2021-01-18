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18.01.2021 - 07:00 | | EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°Â

Migros maÄŸazalarda pizza yapÄ±p yolluyor

Migros, dondurulmuÅŸ ve piÅŸirilmiÅŸ seÃ§enekleriyle tÃ¼keticilerine pizza ulaÅŸtÄ±rmaya devam ettiÄŸini duyurdu.

Migros maÄŸazalarda pizza yapÄ±p yolluyor

Åžirketten yapÄ±lan aÃ§Ä±klmaya gÃ¶re, Migrosâ€™un Pizza Mi-Goâ€™larÄ±, Migros maÄŸazalarÄ±ndan, Migros Sanal Marketâ€™ten ya da 30 dakikada hÄ±zlÄ± teslimat hizmeti Migros Hemenâ€™den sipariÅŸ edilebiliyor.

Orta boy olarak dondurulmuÅŸ ve piÅŸirilmiÅŸ seÃ§enekleriyle Migros maÄŸazalarÄ±nda yerini alan Pizza Mi-Go, 405 gramlÄ±k sebzeli, 430 gramlÄ±k karÄ±ÅŸÄ±k ve 320 gramlÄ±k peynirli farklÄ± damak tatlarÄ±na hitap eden Ã§eÅŸitleriyle 14.90 TLâ€™lik fiyatlardan satÄ±ÅŸa sunuluyor.Â 

Pizza Mi-Go, 650 maÄŸazada var. Bu yÄ±l M FÄ±rÄ±n bulunan tÃ¼m Migros maÄŸazalarÄ±nda yerini alacak Pizza Mi-Go, Migros Sanal Market Ã¼zerinden sipariÅŸ edilebiliyor. AyrÄ±ca Migros Hemen uygulamasÄ±ndan sipariÅŸ edilen pizzalar 30 dakikada adrese teslim ediliyor.Â 

Evinin bahçesine midibüs girdiÄ°stanbul Ümraniyeâ€™de yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisiyle kaygan zeminde freni boÅŸalan yolcu midibüsü, sokakta bulunan 3 araca çarparak, çevre duvarÄ±nÄ± yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± evin bahçesine girdi. Eve çarpmadan durabilen midibüs, evde bulunanlarÄ±n panik yaÅŸamasÄ±na yol açtÄ±.
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