Migros maÄŸazalarda pizza yapÄ±p yolluyor

Åžirketten yapÄ±lan aÃ§Ä±klmaya gÃ¶re, Migrosâ€™un Pizza Mi-Goâ€™larÄ±, Migros maÄŸazalarÄ±ndan, Migros Sanal Marketâ€™ten ya da 30 dakikada hÄ±zlÄ± teslimat hizmeti Migros Hemenâ€™den sipariÅŸ edilebiliyor.

Orta boy olarak dondurulmuÅŸ ve piÅŸirilmiÅŸ seÃ§enekleriyle Migros maÄŸazalarÄ±nda yerini alan Pizza Mi-Go, 405 gramlÄ±k sebzeli, 430 gramlÄ±k karÄ±ÅŸÄ±k ve 320 gramlÄ±k peynirli farklÄ± damak tatlarÄ±na hitap eden Ã§eÅŸitleriyle 14.90 TLâ€™lik fiyatlardan satÄ±ÅŸa sunuluyor.Â

Pizza Mi-Go, 650 maÄŸazada var. Bu yÄ±l M FÄ±rÄ±n bulunan tÃ¼m Migros maÄŸazalarÄ±nda yerini alacak Pizza Mi-Go, Migros Sanal Market Ã¼zerinden sipariÅŸ edilebiliyor. AyrÄ±ca Migros Hemen uygulamasÄ±ndan sipariÅŸ edilen pizzalar 30 dakikada adrese teslim ediliyor.Â