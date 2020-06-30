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    30.06.2020 - 15:43 | | DHA

    Mobilya üretiminde koronavirüs önlemleri

    Koronavirüs salgını sonrası mobilya üreticisi de hijyen önlemlerini artırdı. Yapılan ürünlerin her parçasında çocukların güvenliğini ve sağlığını düşündüklerini belirten Çilek Mobilya Üretim Direktörü Tolga Kiriş, “Ürünler paketlenerek, 160 derecelik ısı tünelinden geçirilerek dezenfekte edilmiş oluyor” dedi.

    Mobilya üretiminde koronavirüs önlemleri

    Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve gündelik hayatta radikal değişikliklere yol açan koronavirüs salgını sonrası hijyen önemleri arttı. Normalleşme sürecinde tüketiciler için tüm ürünlerde hijyen hassasiyeti oluştu. Evde daha çok vakit geçirmeye başlayan çocukların yaşam alanlarını sağlıklı bir şekilde güzelleştirmek için yola çıktıklarını belirten Çilek Mobilya, ‘‘Tertemiz ürün, hijyenik teslim’’ sloganıyla üretimde, mağazada ve teslimatta birçok ilave hijyen önlemleri aldığını duyurdu.

    “ÜRÜNLERİMİZ TEK TEK DEZENFEKTE EDİLİYOR”

    Sağlık önlemleri gerekçesiyle ebeveynlerde oluşan soru işaretini bir nebze olsun gidermek istediklerini dile getiren Çilek Mobilya Üretim Direktörü Tolga Kiriş, “Çilek Mobilya üretim tesislerinde her bir parçayı çocukların güvenliği ve sağlığı için tek tek dezenfekte ediyoruz. Paketlenerek 160 derecelik ısı tünelinden geçen ürünlerimiz streçleniyor, ilk defa müşterilerimizin evinde açıldığını gösteren etiketlerle mühürleniyor ve bu şekilde mağazalara özenle sevk ediliyor” dedi.

    Üretim ve sevkiyat için alınan önlemlerin mağazalarda gerçekleştirilen ilave önlemler ile desteklendiğine dikkat çeken Yurtiçi Satış Direktörü Sezen Çeşit ise; mağazalarda alınan ekstra tedbirlerle, gelen ziyaretçilerin sağlıklı bir mağaza deneyimi yaşayarak ayrılmalarının amaçlandığını dile getirdi. Çeşit, “Teslimatta ise kurulum ekibi gerekli tüm sağlık önlemlerini alarak optimum sürede kurulumu yapıyor ve evden ayrılıyor” diye konuştu.

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