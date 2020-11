Muz üreticileri devlet desteklerinden memnun

Coğrafi konumu ve mikroklima özelliğine sahip Anamur ve Bozyazı ilçesinde üretimi yapılan muz, sera ortamında doğal yollarla yetiştiriliyor. Kokusu, tadı ve kabuğunun ince olmasıyla ithal muzlara oranla daha çok tercih edilen Anamur muzunda hasat devam ediyor.

Sübvansiyonlu tarım kredisi, örtü altı tarım destekleri ve hibe kredi fırsatlarıyla son yıllarda üretim alanlarını genişletme imkanı bulan üreticiler, ithalattaki yüksek vergi oranının devam etmesini, devlet desteklerinin de sürmesini istiyor.

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının bölgedeki muz üretimiyle yakından ilgilendiğini söyledi.

Muz üretiminde son yıllarda önemli gelişmelerin yaşandığına işaret eden Gümüş, daha önceki yıllarda 4-5 aylık süreçte üretimi gerçekleştirilen muzun, üreticilerin gelişen teknolojiye ayak uydurmasıyla şu an 12 aya yayıldığını kaydetti. Gümüş, verilen desteklerden üreticilerin çok memnun olduğunu ve bunun sürmesini istediklerini belirtti.

Havza sistemi önerisi

Devlet destekleriyle ithalatta gerileme yaşandığının altını çizen Gümüş, şunları kaydetti: "Muz üretiminde hevenk bazında dünya birincisiyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın muzu havza sistemine almasını istiyoruz. Seralarımızın oluşmasında devletimizin çok büyük ve göz ardı edilemeyecek katkıları var. Devletimiz sübvansiyonlu tarım kredisini üreticilerimize vermeseydi taşı taş üstüne koyamazdık. Bakanlığımız muzu havza sistemi kapsamına alınması için harekete geçerse oda ve üreticiler olarak destek vereceğiz."

"Muz üretimi devlet desteğiyle büyük bir ilerleme kaydetti"

Üretici Okay Ok, seracılığın giderek gelişmeye başladığını aktardı. Muzdaki rekoltenin her yıl katlanarak arttığını vurgulayan Ok, şöyle konuştu:

"Muz üretimi ilk başlarda sayıyla gösterilebilecek rakamlardaydı. Son 15 yıldır muz üretimi devlet desteğiyle büyük bir ilerleme kaydetti. Üretimde aldığımız kredinin yüzde 50'sini devlet karşılıyor. Bakım, onarım, tarla alım kredisine çok büyük destek veriyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlığımıza ve ilgili kurumlara teşekkür ediyoruz. Muzdaki politikanın devam etmesini istiyoruz."