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06.01.2021 - 08:29 | | DHA

Muz üretiminde artış! İthalata gerek kalmayacak

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, muz seralarının Türkiye’de yaygınlaşmaya başladığını ve 2 yılda üretilen muzun 450 bin tondan 850 bin tona çıktığını kaydetti. Türkiye'deki muz tüketimiyle yapılan üretimin aynı seviyeye geldiğini belirten Doğru, ilerleyen süreçte ülkede ithal muza gerek kalmadan kaliteli yerli muz ile bu ihtiyacın tamamen karşılanacağını ifade etti.

Muz üretiminde artış! İthalata gerek kalmayacak

Sevilen meyvelerden tropikal iklimin yaşandığı bölgelerde yetişen muzun Türkiye’deki üretimi, yoğunlukla Mersin ve Antalya’da yapılıyor. Alanya ve Anamur muzu olarak isim yapan yerli muz türlerinin Türkiye’deki muz ihtiyacını karşılamadığı bildirildi. 2018 yılından itibaren hazine destekli verilen kredilerle birlikte birçok çiftçi muz serası kurulmaya başlandı.

Farklı bölgelerde muz üretimi yapılmaya başlandığını kaydeden Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Adana’nın da bu kentlerin başında geldiğini ifade etti. Muz seralarının artmasıyla birlikte 2018 yılında 450 bin ton olan muz üretiminin 2019 yılında 650 bin, 2020 yılı sonunda ise 850 bin tona çıktığını dile getiren Doğru, ilerleyen süreçte ülkede ithal muza gerek kalmadan kaliteli yerli muz ile bu ihtiyacın tamamen karşılanacağını ifade etti. Doğru, 2019 yılında 122 bin ton muz ithal edildiğine değinerek, seraların artmasıyla birlikte çok kısa sürede bu açığın kapatılacağını anlattı.

ADANA'DA SON İKİ YILDA 3 BİN 333 DEKAR ARTIŞ

Muz serası kurmanın maliyetinin yüksek bir yatırım olduğunu ve buna karşın getirisinin de sabırlı ve özverili çalışmayla çiftçiyi mutlu edeceğini kaydeden Doğru, tüketim ile üretimin aynı seviyeye gelmesiyle birlikte kredi desteklerinin biraz azaltılması gerektiğini kaydetti. Bunun halihazırdaki muz üreticisini korumak için olması gerektiğini söyleyen Doğru, "Krediler sınırlandırılırsa, fiyatlar üreticiyi mağdur etmez. Zaten artık yerli muz konusunda sadece Anamur ya da Alanya ön planda değil. Adana da bu yarışın içine girdi. Kentte 2018 yılında 339 dekarlık alanda muz üretimi yapılırken bu rakam 2019’da 770 dekara, 2020 yılında ise 3 bin 672 dekara çıktı. 2 yılda 3 bin 333 dekar bir artış var. Adana için çok güzel bir haber. Yakında bu alanda parlayacak bir kent olacak" diye konuştu.

Kentte muz serası kurarak üretim yapan çiftçi Ali Eray Öğüt ise cesaret edip bu işe girdiklerini ve yakında kentteki çiftçiler olarak üretim kapasitelerini artırarak Alanya’nın önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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