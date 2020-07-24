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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle açıldı
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    24.07.2020 - 16:52 | | AA

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

    New York borsası düşüşle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,48 azalışla 26.523,92 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi, yüzde 0,63 düşüşle 3.215,26 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 kayıpla 10.299,56 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki negatif seyirde, ABD ile Çin arasında artan gerilim etkili oldu.

    ABD'nin "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline geldiğini iddia ettiği Çin'in Houston Başkonsolosluğu'nu kapatma kararı almasının ardından Çin hükümeti de bugün yapılan açıklamayla, ABD'ye Çıngdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğu'nu kapatma talimatı verdi.

    Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da Çin'in ABD'nin Houston kentindeki başkonsolosluğunun kapatılması talimatının ardından, Çıngdu'daki ABD Başkonsolosluğunun lisansının iptal edildiği bildirildi. Bakanlık, söz konusu kararı, "ABD'nin mantıksız hamlesine karşı gerekli ve meşru bir cevap" olarak nitelendirdi.

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kılıçlı hutbe açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi.
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