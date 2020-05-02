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    HaberlerEkonomi Haberleri Nisanda en fazla soğanın fiyatı arttı
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    02.05.2020 - 18:49 | | AA

    Nisanda en fazla soğanın fiyatı arttı

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 32,67 ile soğan olduğunu bildirdi.

    Nisanda en fazla soğanın fiyatı arttı

     

    İTO tarafından Nisan 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

    Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 77'sinin perakende fiyatı artarken, 33'ünün fiyatı düştü, 132'sinin fiyatı ise değişmedi.

    Nisan ayında "Gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyveler" alt grubunda yer alan soğan, yüzde 32,67 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, yüzde 28,21 ile portakal, yüzde 22,79 ile patates, yüzde 22,29 ile limon, yüzde 20,64 ile oturma odası takımı ve yüzde 17,54 ile elma oldu.

    Taze fasulye fiyatı en fazla azalan ürün oldu

    Söz konusu dönemde "Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler" alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde 32,11 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

    Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 31,49 ile kabak, yüzde 31,27 ile patlıcan, yüzde 25,83 ile salatalık, yüzde 23,91 ile dergiler olarak gerçekleşti.

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