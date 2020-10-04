Ölüm İzni Özel Sektör Çalışanı İşçiler Ve Memurlar İçin Kaç Gündür Ve Kimleri Kapsamaktadır?

Ölüm izni, 657 sayılı kanuna bağlı devlet memurları ile 4857 sayılı kanuna bağlı görev yapan işçilere verilir. Çalışanların ölüm iznini kullanabilmesi içinse bazı şartların sağlanmış olması gerekir.



Ölüm İzni Memur, İşçi ve Özel Sektör Çalışanlarına Hangi Durumlarda Verilir?



Ölüm izni devlet kurumu ya da özel sektör fark etmeksizin birinci derece akrabaların kaybında verilir. Buna göre ölüm izni ancak; anne, baba, kardeş, eş ve çocukların vefatı durumunda kullanılabilmektedir. İkinci derece akrabaların vefatı durumundaysa bu iznin kullanılması mümkün değildir. Ancak çalışanın isteği doğrultusunda izin kullanılması ve bunun yıllık izinden düşürülmesi mümkündür.



Ölüm İzni Devlet ve Özel Sektör Çalışanlarına Kaç Gün Süreyle Verilir?



657 sayılı kanuna bağlı devlet memurları ve 4857 sayılı kanuna bağlı işçiler için ölüm izni bir haftadır. Bu 7 gün içerisindeki resmi tatiller de izin süresinden düşürülmektedir. Özel sektör çalışanlarının ölüm izniyse devlet memuru ve işçilere kıyasla daha azdır. Buna göre, özel sektörde çalışan bir kimse birinci derece akraba vefatıyla karşılaştığında 3 gün süreyle izin kullanabilir. Ancak özel sektörde, istek dahilinde mazeret izni kullanılarak ölüm izni uzatılabilir. Burada da kullanılan izinler yıllık izin süresinden düşülür.



Ölüm İzni Ne Zaman Başlar?



Ölüm izni hem devlet kurumları hem de özel sektör çalışanları için akrabanın vefat ettiği tarihte başlar. Ölüm izni kullanmak isteyen çalışanın resmi kurumlara bir dilekçe vererek bu durumu ibraz etmesi gerekir. İşlemler tamamlandıktan sonra, kişi ölüm iznini hakkı olan süre boyunca kullanabilir.



Ölüm izni, vefat tarihi üzerinden başlamış sayılır. Bu sebeple de iznin sonraki bir tarihte kullanılmak üzere ertelenmesi mümkün değildir. Ölüm izni kullanan bir çalışanın yasal hakkını ihlal etmediği müddetçe de maaşından herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.