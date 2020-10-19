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    19.10.2020 - 20:08 |

    On Numara'da çekiliÅŸ sonuçlarÄ± belli oldu - On Numara'da büyük ikramiye...

    On Numara'da Ã§ekiliÅŸ heyecanÄ± yaÅŸandÄ±. Pazartesi ve Cuma gÃ¼nÃ¼ olmak Ã¼zere artÄ±k haftanÄ±n iki gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek olan On Numara'da bu akÅŸamki Ã§ekiliÅŸ saat 20.00'da gerÃ§ekleÅŸtirildi. On Numara'da bÃ¼yÃ¼k ikramiye 397 bin 712 TL.

    On Numara'da çekiliÅŸ sonuçlarÄ± belli oldu - On Numara'da büyük ikramiye...

    On Numara'da Ã§ekiliÅŸ heyecanÄ± yaÅŸandÄ±.ÂMilli Piyango TV Youtube sayfasÄ± Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilen canlÄ± Ã§ekiliÅŸler ile talihlilerin belirlendiÄŸi On Numara'nÄ±n bu haftaki ilk Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam gerÃ§ekleÅŸtirildi. ArtÄ±k haftada iki gÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlileri ile buluÅŸan On Numara Ã§ekiliÅŸinde bu akÅŸamÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± Milli Piyango Online Ã¼zerinden sorgulanabilecek.

    MÄ°LLÄ° PÄ°YANGO ONLÄ°NE ÃœZERÄ°NDEN ON NUMARA Ã‡EKÄ°LÄ°Åž SONUCU SORGULAMA

    On Numara Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam saat 20:00'den itibaren Milli Piyango TV Youtube ekranÄ± Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan canlÄ± Ã§ekiliÅŸ ile belirlenecek.

    On Numara'nÄ±n Cuma akÅŸamÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar 6, 10, 11, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 35, 36, 38, 44, 47, 52, 55, 67, 70, 73, 77, ve 78 olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

    16 Ekim'de gerÃ§ekleÅŸtirilen On Numara Ã§ekiliÅŸinde 10 bilen Ã§Ä±kmazken 9 bilen 23 kiÅŸi 3.027,00 TL, 8 bilen 364 kiÅŸi 239,05 TL, 7 bilen 3.842 kiÅŸi 43,00 TL, 6 bilen 22.680 kiÅŸi 7,65 TL ve son olarak 0 bilen 32.257 kiÅŸi 7,55 TL tutarÄ±nda ikramiyenin sahibi oldu.

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