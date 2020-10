On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı.Milli Piyango TV Youtube sayfası üzerinden gerçekleştirilen canlı çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın bu haftaki ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Artık haftada iki gün gerçekleştirilen çekilişler ile talihlileri ile buluşan On Numara çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilecek.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'den itibaren Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan canlı çekiliş ile belirlenecek.

On Numara'nın Cuma akşamı gerçekleştirilen çekilişinde kazandıran numaralar 6, 10, 11, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 35, 36, 38, 44, 47, 52, 55, 67, 70, 73, 77, ve 78 olarak açıklandı.

16 Ekim'de gerçekleştirilen On Numara çekilişinde 10 bilen çıkmazken 9 bilen 23 kişi 3.027,00 TL, 8 bilen 364 kişi 239,05 TL, 7 bilen 3.842 kişi 43,00 TL, 6 bilen 22.680 kişi 7,65 TL ve son olarak 0 bilen 32.257 kişi 7,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.