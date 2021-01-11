Ordu balık halinde buzhane hamsilerine yoğun talep

Karadeniz'de hamsi avı yasağının ilk haftasında Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Kumbaşı Balıkçı Hali’nde buzhane hamsisine talep yoğunluğu yaşandı. Günün erken saatlerinde balık haline gelen balıkçı esnafı, TIR ve kamyonlarla balık haline getirilen hamsileri alabilmek için birbiriyle yarıştı. Balıkçı esnafı, kasalar dolusu hamsiyi araçlarına yükledi. Balık halinde hamsi alabilmek için birbiriyle yarışan balıkçıların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bekçi cinayetinden 'yasak aşk' detayı! Ayrıntılar kan dondurduNilüfer İlçesi 23 Nisan Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe akşamı Demirciler Sitesi’nde bekçilik yapan 53 yaşındaki Turgut Karaman, tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Cinayetle ilgili Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada, Karaman’ın eşi Z.K’nin ilişkisi olduğunu tespit ettiği TIR şoförü Tezcan Ç.,’yi Edirne Kapıkule’den yurt dışına çıkış yapacağı sırada gözaltına aldı. Şüpheli Tezcan Ç., emniyette verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti.