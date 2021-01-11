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11.01.2021 - 13:39 | | DHA

Ordu balık halinde buzhane hamsilerine yoğun talep

Karadeniz'de hamsi avının 10 gün süreyle yasaklanmasıyla buzhanelerden çıkartılan hamsilere talep arttı. Ordu'da erken saatlerde balık haline giden esnaf, hamsi alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Ordu balık halinde buzhane hamsilerine yoğun talep

Karadeniz'de hamsi avı yasağının ilk haftasında Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Kumbaşı Balıkçı Hali’nde buzhane hamsisine talep yoğunluğu yaşandı. Günün erken saatlerinde balık haline gelen balıkçı esnafı, TIR ve kamyonlarla balık haline getirilen hamsileri alabilmek için birbiriyle yarıştı. Balıkçı esnafı, kasalar dolusu hamsiyi araçlarına yükledi. Balık halinde hamsi alabilmek için birbiriyle yarışan balıkçıların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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