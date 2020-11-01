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    01.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Otomotiv sektörü online buluşacak

    Otomotivciler “Bağlantılı Araçlar ve Akıllı Altyapı”yı konuşmak için Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı IAEC 2020’de buluşuyor. IAEC’den yapılan açıklamaya göre, nesnelerin interneti kavramına araç teknolojileri hızla adapte olmayı sürdürüyor ve şehirler de akıllı altyapılarını kurmak için çalışmalar yapıyor.

    Otomotiv sektörü online buluşacak

    Bu sene beşinci kez düzenlenecek olan IAEC 9-12 Kasım 2020’de online olarak gerçekleştirilecek.
    Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği’nin (Amerikan Society of Automotive Engineers - SAE International) iş birliği ile düzenlenen IAEC 2020, dört gün boyunca Türkiye ve dünyadan, bağlantılı araç teknolojilerinden şarj altyapılarına kadar birçok konuda uzman isimleri otomotiv profesyonelleri ile buluşturacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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