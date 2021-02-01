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HaberlerEkonomi Haberleri Palandöken, 'sahte yetkili servislere' karşı uyardı!
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01.02.2021 - 10:59 | | AA

Palandöken, 'sahte yetkili servislere' karşı uyardı!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde "yetkili teknik servis" adı altında dolandırıcılık olaylarının arttığını ileri sürerek, bayiden veya tanıdık esnaftan hizmet alınması konusunda uyarıda bulundu.

Palandöken, 'sahte yetkili servislere' karşı uyardı!

Palandöken, yazılı açıklamasında, kombi, buzdolabı, fırın, televizyon, çamaşır veya bulaşık makinesi gibi aletleri bozulanların, internetten servis numarası bulup, evlerine tamirci çağırdığını belirtti.

İnternetten rastgele numara arayarak evine servisçi çağırıp, dolandırılanların bir hayli arttığını öne süren Palandöken, "Gelen kişi fahiş fiyatlar alıp, ya sahte fatura kesiyor ya da 'salgın nedeniyle fatura kesemiyoruz' diyor. Bu da olmazsa, 'burada gerekli teçhizat yok, o yüzden dükkana götüreceğiz 'diyerek aleti alıp, kayıplara karışıyorlar. Ürünü alıp, zarar vererek veya bir parçasını sökerek geri getirenler, hiç getirmeyenler, 50 liralık hizmet bedeline 250 lira isteyenler ve daha birçok farklı dolandırıcılığa başvuranlara karşı vatandaşlarımız dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

Bilindik firmaların logolarını kullanarak internete "yetkili servis" gibi kendi telefon numaralarını yazanlara güvenilmemesini isteyen Palandöken, "Tuzağa düşmemek için doğrudan bayiden veya tanıdık, bilindik, kayıtlı esnafımızdan tamirat veya servis hizmeti alınmalı. Sahte yetkili servislere pabuç bırakılmamalı. Doğrudan bayiye gidilemiyorsa bile gelen kişiden muhakkak bilgileri alınmalı ya da çalıştığı firma veya şirket kontrol edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

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