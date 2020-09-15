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    HaberlerEkonomi Haberleri Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları | E Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
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    15.09.2020 - 12:39 |

    Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları | E Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

    Sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk pandemi sosyal destek ile milyonlarca haneye nakdi destek verildiğini açıkladı. Peki, pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru sonuçları nereden sorgulanır?

    Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları | E Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

    Sosyal yarım başvuru ve sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor. 1000 TL pandemi yardımı almak isteyenler tarafından yoğun ilgi gören sosyal yardım başvuruları e devlet sistemi üzerinden gerçekleşiyor. Sonuçlar da yine e devlet sistemi üzerinden görüntüleniyor.

    SOSYAL YARIM BİLGİLERİ SORGULAMA

    SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    E Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar, Pazartesi, "2" olanlar Salı, "4" olanlar Çarşamba, "6" olanlar Perşembe ve "8" olanlar Cuma günü başvuruda bulunabilir. Destek için Cumartesi ve Pazar günleri T.C. kimlik numarası ile ilgili sıralama olmaksınız başvurulabilir.

    Başvurularda gelir kıstası yok. Başvuranın iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.

    PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Sistem güncellemeleri eski modelleri yavaşlatıyorAkıllı telefonlara gelen sistem güncellemeleriyle beraber eski model telefonlar yavaşlayarak birçok yönden kullanılmaz hale geliyor ve kullanıcıların yeni modellere yönelmesine neden oluyor.
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