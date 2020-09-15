Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları | E Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal yarım başvuru ve sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor. 1000 TL pandemi yardımı almak isteyenler tarafından yoğun ilgi gören sosyal yardım başvuruları e devlet sistemi üzerinden gerçekleşiyor. Sonuçlar da yine e devlet sistemi üzerinden görüntüleniyor.

SOSYAL YARIM BİLGİLERİ SORGULAMA

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar, Pazartesi, "2" olanlar Salı, "4" olanlar Çarşamba, "6" olanlar Perşembe ve "8" olanlar Cuma günü başvuruda bulunabilir. Destek için Cumartesi ve Pazar günleri T.C. kimlik numarası ile ilgili sıralama olmaksınız başvurulabilir.

Başvurularda gelir kıstası yok. Başvuranın iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ