Pandemi Sosyal Yardım e-Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı! 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kimler yararlanabilecek?

Pandemi Sosyal Yardım ödemeleri kapsamında 20-26 Nisan tarihleri arasında alınan başvuru işlemlerinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Pandemi Sosyal Yardım başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sorgulanabiliyor. Peki Pandemi Sosyal Yardım Parası ödemeleri ne zaman sonuçlanacak, ödemeler ne zaman başlayacak?

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden başvurular alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU YAPABİLİR?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

Bakan Selçuk'tan 'Elektrik Tüketim Desteği' açıklaması

Bakan Selçuk, bir yılını dolduran "elektrik tüketim desteği" uygulamasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de sosyal yardım programı sayısının 2002'de sadece 4 olduğunu anımsatan Selçuk, 2020 itibarıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım programı sayısının 43'e çıkarıldığı belirtti.

Selçuk, "Sosyal hizmet ve yardım uygulamaları, ihtiyaç sahipliği esası gözetilerek Bakanlığımız bünyesinde çeşitlendirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşuyor. Dezavantajlı aile ve vatandaşlarımız, ihtiyaçlarına uygun çözüm seçenekleri ile tanıştı. Mart 2019'da uygulamaya koyduğumuz 'Elektrik Tüketim Desteği Sosyal Yardım Programı' da bunlardan biri." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Program kapsamında şu ana kadar 1 milyon 515 bin 47 ihtiyaç sahibi haneye elektrik tüketim desteği sağladık." bilgisini paylaştı.

Destek 53-106 lira arasında

65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımları, engelliler için evde bakım yardımları, öksüz-yetim yardımları, eşi vefat eden kadınlara yönelik yardımlar, şartlı eğitim ve sağlık yardımları gibi 43 farklı sosyal yardım programıyla dezavantajlı vatandaşlara ulaşan Bakanlık, "elektrik tüketim desteği" uygulamasını Mart 2019'da hayata geçirdi.

Uygulamayla düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri Bakanlıkça karşılanıyor. Bu kapsamda ailede bulunan kişi sayısına göre 53 ila 106 lira destek veriliyor.

Bakanlık, düzenli sosyal yardım alan vatandaşlar için uygulanan program dahilinde 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53,27 lira), 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71,2 lira), 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88,78 lira), 5 veya daha fazla kişilik hanelere de aylık 150 kilovatsaat (106,53 lira) elektrik tüketim desteği sunuyor.