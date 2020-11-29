Pandemi ve mevsimle birlikte propolise talep arttı

Koronavirüste vaka sayısının son dönemde yükselişe geçmesi ayrıca mevsimsel olarak grip ve soğuk algınlıklarının artması vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmek için arayışlara itti. Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir ürün olan ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen propolisin de bu dönem satışları arttı. Toz, kapsül ve sıvı halde satılan propolis, çeşitli şekillerde tüketilebiliyor. Fiyatı ise ölçüsü ve türüne göre 10 ila 100 lira arasında değişebiliyor.

Arı ürünleriyle tedavi uzmanı apiterapist Metin Yıldırım, "Propolis arının kendini dış etkenlerden korumak için kovanının giriş- çıkışlarına hazırladığı bir üründür. Aslında arı kolonisini korumak için kovandaki çatlat- patlak yerleri ve herhangi bir tehlikeye, böceğe maruz kaldığı takdirde öldürmek için yapmış olduğu bir ürün. Esas amacı kendi kolonisini dış etkenlere karşı mikrobik, iltihabik ve bakteriyel durumlara karşı korumak" dedi.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRDİĞİ İÇİN PROPOLİSİ TERCİH EDİYORLAR'

Ürünün tarihçesinden bahseden Metin Yıldırım, "Propolisin insan kullanımı için Osmanlı döneminde ilk etapta propolisi alkolde bekletip elde ettikleri sıvıyı sedef, egzama, vitiligo, ağız içi yaraları gibi durumlarda sürerek kullanmışlar. Saflaştırıldıktan sonra günümüz tıpında bağışıklık sistemi güçlendirici bazı ilaçların içerisinde bulunmakta. Standartdilize formu 21 tür bakteri, 9 çeşit mantar, 100'lerce virüs üzerinde etkili kapasiteye sahip dünyanın en güçlü doğal antibiyotiği olarak bilinir. Astım, bronşit, farenjit ve koah gibi durumlarda ya da eskiden olduğu gibi sedef egzamada kullanılan bir ürün. Bilinen bir yan etkisi yok. Ürünün veriliş şekline göre farklı toz halleri var. Toz halini genellikle balla karıştırarak günlük dozajı ayarlanır.

Günde bir tatlı kaşığı şeklinde verilir. Sıvı halde kullanıcının kilosuna, yaşına uygun herhangi bir suya damlatılarak kullanılır. Kullanım kolaylığı açısından kapsül hali de var. Bu da günde 1 ya da 2 tane miligramına göre ayarlanıp kullanılır. Pandemi nedeniyle propolise ilgi biraz daha fazla artmış durumda. İnsanlar artık 'C' vitamini, 'D' vitamini, çinko gibi ürünlerin yanı sırada antibakteryel açıdan ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği için propolisi tercih ediyorlar. Bu anlamda ilgi çoğaldı ve kullanımı da yaygınlaşmış oldu" dedi.

Emekli memur Şeref Sezen (60), propolis almaya geldiğini belirterek, "Bağışıklık sistemini güçlendirmek için koronavirüs, kış şartları, grip için virüslere karşı vücudun direncini artırmak için alıyorum. Yıllardır kullanıyorum. Yaşımdan dolayı vücut direnci sağlıyor" dedi.