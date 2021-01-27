Para sayarken fark etti! 100 bin liraya satıyor...

Erciş ilçe merkezde giyim mağazası işleten, 4 çocuk babası Fatih Kılıç, akşam dükkanı kapamadan önce hesapları düzenledi. Kılıç, saydığı paralardan 100 TL'nin sağ üst köşesinde bir sıfırın olmadığını fark etti.

Bunun üzerine Kılıç, hatalı basılan 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı. Fatih Kılıç, "8 yıldır giyim mağazası işletiyorum. Akşam dükkanın kasa hesaplarını düzenlerken saydığım paralardan 100 TL'nin sağ üst köşesinde bir sıfırın olmadığını fark ettim. Paranın sahte olup olmadığını öğrenmek için bir gün sonra bankaya gittim. Bana, paranın sahte olmadığını ve değiştirmek istersem değiştirebileceklerini söylediler. Ben kabul etmedim. Sosyal medyadan, haberlerden değerinin çok fazla olduğunu biliyordum. Bir arkadaşım, hatalı basılan 100 TL'yi kendisine vermem halinde 15 bin TL kendisine verebileceğini söyleyince bunu da kabul etmedim. Basım hatası bu parayı 1000 katına yani 100 bin TL’ye satışa çıkardım. Koleksiyoncuların bu parayı verebileceklerini düşünüyorum. Eğer alıcı olursa hatalı basım parayı satıp, biriken borçlarımın bir kısmını kapatmayı düşünüyorum" diye konuştu.