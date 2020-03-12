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    HaberlerEkonomi Haberleri Petrol fiyatlarındaki düşüşün Irak'a faturası 30 milyar dolar
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    12.03.2020 - 07:54 | | AA

    Petrol fiyatlarındaki düşüşün Irak'a faturası 30 milyar dolar

    Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, petrol fiyatlarındaki düşüşün yıl sonunda gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYH) 30 milyar dolar azaltabileceğini söyledi.

    Petrol fiyatlarındaki düşüşün Irak'a faturası 30 milyar dolar

    Bağdat'taki hükümet binasında düzenlenen toplantıda konuşan Abdulmehdi, petrol varil fiyatının yarı yarıya (60 dolardan 30 dolara) düştüğünü ve bunun devam edebileceğini ifade etti.

    Irak'ın gelirinin büyük oranda petrole dayandığını anlatan Abdulmehdi, "Fiyatlar düşmeden önce yıllık gelirimiz 70-75 milyar dolar arasında değişiyordu. Güncel fiyatlara göre ülkenin yıllık geliri 30-40 milyar dolar arasında olacak. Bu da GSYH'de 30 milyar dolarlık bir düşüş demek." dedi.

    KRİTİK TOPLANTIDAN HERHANGİ BİR KARAR ÇIKMAMIŞTI

    Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 Mart'ta düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin enerji ve petrol bakanları toplantısından herhangi bir karar çıkmamıştı.

    OPEC ve OPEC dışı ülkelerin toplantısında ek üretim kesintisi kararının çıkmaması, küresel piyasada arz fazlasında artış riski oluştururken, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde ham petrol talebini olumsuz etkiliyor. Her iki durum petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

    OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin Viyana'daki toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmamasıyla Brent petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar gerilemişti.

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