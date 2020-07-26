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    26.07.2020 - 07:00 | | AYLİN RANA AYDİN

    Piknikçi piyasada mangal bırakmadı

    Normalleşme dönemiyle birlikte vatandaşlar piknik alanlarına koştu. Hem piyasada, hem de e-ticaret sitelerinde kamp ve mangal ürünlerinin satışı patladı. Tavuk kanadı satışları da geçen yılki zirveyi zorluyor.

    Piknikçi piyasada mangal bırakmadı
    AYLİN RANA AYDİN

     

    Koronavirüs salgınında kontrollü sosyal hayata geçiş sürüyor. Vatandaşlar bu dönemde kapalı alanlarda sosyalleşmek yerine açık alanları tercih etmeye başladı. Piknik ve mesire alanlarına akın eden tüketiciler online satış sitelerinde kamp ve mangal ürünlerine büyük ilgi gösteriyor. Tatil planlarının başlaması birçok kategoride de hareketlilik meydana getirdi. Mangalın vazgeçilmezi et sektörü de, mangal sezonuyla birlikte kanat etine büyük rağbet olduğunu söylüyor.

    ÜÇ KAT ARTTI

    GittiGidiyor’dan yapılan açıklamaya göre, mangal sezonunun açılmasıyla birlikte mangal satışlarında yüzde 72, mangal aksesuarlarında ise 3 kata varan artış oldu. Açıklamada, “Bu dönemde çadır satışlarında yüzde 30’luk bir artış yaşandı. Katlanır sandalye satışında yüzde 90 oranında artış olurken, katlanır masalarda ise satışlar 3 kat yükseldi. Ayrıca kamplarda çokça kullanılan el fenerlerinin satışlarında yüzde 86, kafa lambalarında da yüzde 78’lik bir artış var” denildi.

    nalburdayim.com Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük ise mangal aksesuarlarının bu süreçte en çok satılan ürün gruplarından biri olduğunu söyledi.

    ‘YENİ TATİL’

    Pandeminin geleneksel tatil anlayışını da değiştirdiğini belirten Bük, “Son üç aylık mangal satışlarımızda yüzde 50’lik artış gözlemledik. Kamp taburesi, balıkçı seti, hamak ve katlanır sandalye satışlarımızda yüzde 50’ye varan artış yaşandı” ifadelerini kullandı.

    50 TL’DEN BAŞLIYOR

    Tüketiciler kamp sandalyesinden mangal aksesuarlarına kadar birçok ürüne ilgi gösteriyor. Online satış kanallarında kamp sandalyesinin fiyatları 50 liradan başlayıp 150 liraya kadar çıkıyor. Mangal fiyatları ise 50 liradan başlayıp özelliklerine göre 350 lirayı buluyor. Park ve mesire alanlarında kullanılan hamağın fiyatı ise 50-120 lira arasında değişiyor.

    FİYATLAR DA ‘KANAT’LANDI

    Mangalın vazgeçilmezlerinden biri de kanat eti. Kanat etlerin kilogram fiyatı ise perakende satış noktalarında markasına göre 25 liradan başlayıp 35 liraya kadar çıkıyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, kanat eti fiyatlarının geçen yıl mangal sezonuna göre yüzde 25’e yakın arttığını belirtti. Fakat bu artışın her mangal sezonunda yaşandığını ve normal bir durum olduğunu söyleyen Yalçındağ, “Ankara’da kanat etinin fiyatı 35 lira. Kışın bu fiyat yarıya iniyor” dedi. Pandemi döneminde satışlarında artış olduğunu dile getiren Yalçındağ, “Bunun da nedeni evlerde yemek pişirmeye başladık. Vatandaş da 50-60 liralık yemek parasıyla et ve tavuk almaya başladı. Bu da sektöre olumlu yansıdı” diye konuştu.

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