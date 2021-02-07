Promosyon Nedir? Bankalarda Promosyon Ödemesi Neden Yapılır?

Promosyon aynı zamanda sunmak ve takdim etmek anlamına gelir. Ürünün adının ve sloganının belirlenmesi de promosyon şirketlerinin görev ve sorumlulukları arasında yer alır. Günümüzde bu tanıtım yöntemi daha çok hediyelik eşyalar ile birlikte kullanılıyor. Bunun en büyük nedeni promosyonun görsel ve yazılı reklamlardan daha ekonomik olmasıdır.



Promosyon Nedir?



Promosyon birçok farklı anlamda kullanılan bir kelimedir. İlk anlamı, reklam ve tanıtım için yapılan çalışmalardır. Günümüzde ise daha çok şirketlerin logo ve isimlerini bastığı eşyalar ile birlikte kullanılıyor. Promosyon, aynı zamanda hediye demektir. Şirketler promosyon olarak dağıttıkları takvim, kalem gibi şeylerle tanıtımlarını yaparlar.



Daha büyük ölçekli şirketlerde yağmurluk, tişört ve kazak gibi giyim ürünleriyle de promosyon yapabilir. Etkili bir tanıtım yöntemi olan promosyon, hem reklam hem de halkla ilişkiler sektöründe kullanılır.



Bankacılıkta kullanılan promosyon türü ise, maaşlara yansıtılan ek ödeme demektir. Şirket ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda yapılan bu ödemenin tutarı bankadan bankaya farklılık gösterir.



Bankalarda Promosyon Ödemesi Neden Yapılır?



Her şirket bankalarla belli başlı maaş anlaşmaları yapar. Örneğin sağlık ya da eğitim için ayrılan ödenek anlaşma sağlanan bankalarında tutulur. Bu paranın yıllar için faizle birlikte artması, çalışanlara ve emeklilere promosyon olarak yansır.



Ek olarak bankalar da yapılan maaş anlaşmalarına karşılık firmalara ödeme yapar. Bu ödeme de maaş promosyonlarının önemli bir kısmını oluşturur.