Rafinerilerde üretilen akaryakıt için önemli 'ÖTV' kararı!

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen "rafinerici lisansı" kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan rafinerilerde veya "işleme lisansı" kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan petrokimya tesislerinde üretilen, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli "(I) sayılı liste"deki malların (akaryakıt ve yakıtlar), üretildiği tesislerde ÖTV'ye tabi olmayan malların imalinde kullanımı ile rafinerilerden petrokimya tesislerine, petrokimya tesislerinden rafinerilere, petrokimya tesislerinden diğer petrokimya tesislerine ve rafinerilerden diğer rafinerilere imalatta kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarı sıfıra indirildi.

Uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği karar, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.