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    HaberlerEkonomi Haberleri Salda Gölü'nden 24 saat canlı yayın
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    26.04.2020 - 15:00 |

    Salda Gölü'nden 24 saat canlı yayın

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Burdur'daki Salda Gölü'nde koruma çalışmalarının takip edilebilmesi için bölgeye kurulan kamera sistemi ile 24 saat canlı yayın yapıldığı açıklandı.

    Salda Gölü'nden 24 saat canlı yayın

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölünün korunması, koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz" denildi. Yayının, 'https://www.saldagolu.gov.tr/csb2/kamera2.html' adresinden izlenebileceği kaydedildi.

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