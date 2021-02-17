MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Şehir içi ulaşıma uçan araba gelecek!
ABONE OL
17.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Şehir içi ulaşıma uçan araba gelecek!

Geleceğin teknoloji trendleri arasında, uçan arabalar, robot iş arkadaşları, kuantum bilgisayarlar, dijital göçebelik yer alıyor…

Şehir içi ulaşıma uçan araba gelecek!

Softtech tarafından hazırlanan ‘2021 Teknoloji Raporu’ yayımlandı. Raporda yer alan teknoloji radarına göre, mobil cihaz dönemi olarak adlandırılan 2020-2023 yılları arasında, 5G, uç yapay zeka, sesli asistan, sanal çalışma alanları, uzaktan çalışma, izleme teknolojileri, anında nokta atışı teslimat, sürdürülebilirlik ve çevre konuları öne çıkarken, 2023-2028 yılları arasında ise yapay zeka iş arkadaşları, dijital göçebeler ve otonom araçlar gündeme geliyor. 2028 ila 2036 yıllarında akıllı şehirler, dijital iş hayatı, kuantum, yapay zeka ve temel gelir radara girdi.

Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem, gelecekte uçan arabalardan yapay zekalı iş arkadaşlarına, hayatımızı derinden etkileyecek bağlantı teknolojilerine kadar birçok yeniliğin bizleri beklediğini söyledi. Ertem, “İnsanların ve sektörlerin de kendini bu değişime şimdiden hazırlaması gerekiyor. Gelecek teknolojiyle şekillenecek ve biz insanların bu değişimde yer almasını istiyoruz” dedi.

 Rapor ayrıca şehir içi ulaşımda uçan otomobiller döneminin yakın gelecekte daha fazla yaygınlaşacağını rakamlarla ortaya koyuyor. Dünyada, 300’den fazla girişim elektrikli uçan otomobil üzerinde çalışıyor ve bunların yüzde 30’u önümüzdeki 5 yıl içerisinde ticari olarak hava taksi hizmetine başlamayı hedefliyor. 2025 yılından sonra 5G, hava ve su gibi olacak.

Robot çalışanlar

Rapora göre, 2025’te iş dünyasında çalışan insan ve robot sayısının eşitlenmesi bekleniyor. Kuantum bilgisayarların gelecek yıllarda hayatımıza girmesiyle birlikte, bugün çözülmesi yüz yıllar alan problemlerin, problem olmaktan çıkacağı da rapordaki bir diğer başlık olarak yer alıyor. Uzaktan çalışmaya verilen ad dijital göçebelik artacak.

Rapor birçok ulusal ve uluslararası şirketin de dijital göçebelik çalışma şekline yönelik hazırlıklar yaptığını vurguluyor.

173 kamera görüntüsü izlenerek yakalandıBursa'da, oto galerinden çaldığı 500 bin lira değerindeki lüks otomobili, 2 gün gezdikten sonra geri getiren F.T (21), 173 güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisin teknik ve fiziki çalışması ile yakalandı. Şüpheli F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Gara'da 13 şehit! İşte o alçak...

Son dakika... Gara'da 13 şehit! İşte o alçak...

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

Yarın kandil mi, 18 Şubat yarın ne kandili? İşte kandil günleri...

Yarın kandil mi, 18 Şubat yarın ne kandili? İşte kandil günleri...

Sıradaki Haber