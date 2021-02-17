Şehir içi ulaşıma uçan araba gelecek!

Softtech tarafından hazırlanan ‘2021 Teknoloji Raporu’ yayımlandı. Raporda yer alan teknoloji radarına göre, mobil cihaz dönemi olarak adlandırılan 2020-2023 yılları arasında, 5G, uç yapay zeka, sesli asistan, sanal çalışma alanları, uzaktan çalışma, izleme teknolojileri, anında nokta atışı teslimat, sürdürülebilirlik ve çevre konuları öne çıkarken, 2023-2028 yılları arasında ise yapay zeka iş arkadaşları, dijital göçebeler ve otonom araçlar gündeme geliyor. 2028 ila 2036 yıllarında akıllı şehirler, dijital iş hayatı, kuantum, yapay zeka ve temel gelir radara girdi.

Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem, gelecekte uçan arabalardan yapay zekalı iş arkadaşlarına, hayatımızı derinden etkileyecek bağlantı teknolojilerine kadar birçok yeniliğin bizleri beklediğini söyledi. Ertem, “İnsanların ve sektörlerin de kendini bu değişime şimdiden hazırlaması gerekiyor. Gelecek teknolojiyle şekillenecek ve biz insanların bu değişimde yer almasını istiyoruz” dedi.

Rapor ayrıca şehir içi ulaşımda uçan otomobiller döneminin yakın gelecekte daha fazla yaygınlaşacağını rakamlarla ortaya koyuyor. Dünyada, 300’den fazla girişim elektrikli uçan otomobil üzerinde çalışıyor ve bunların yüzde 30’u önümüzdeki 5 yıl içerisinde ticari olarak hava taksi hizmetine başlamayı hedefliyor. 2025 yılından sonra 5G, hava ve su gibi olacak.

Robot çalışanlar

Rapora göre, 2025’te iş dünyasında çalışan insan ve robot sayısının eşitlenmesi bekleniyor. Kuantum bilgisayarların gelecek yıllarda hayatımıza girmesiyle birlikte, bugün çözülmesi yüz yıllar alan problemlerin, problem olmaktan çıkacağı da rapordaki bir diğer başlık olarak yer alıyor. Uzaktan çalışmaya verilen ad dijital göçebelik artacak.

Rapor birçok ulusal ve uluslararası şirketin de dijital göçebelik çalışma şekline yönelik hazırlıklar yaptığını vurguluyor.