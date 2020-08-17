Şiddete ve eşitsizliğe karşı ‘iş’te dayanışma

Türk iş dünyasının önemli şirketleri yaptıkları açıklamalarla İstanbul Sözleşmesi’ni desteklediklerini duyurdu. Koç Holding duyurusunda, “Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir. İstanbul Sözleşmesi’nin tarafı olmak, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki kararlılığın göstergesidir. Bu vesileyle ülkemizdeki herkesi ve tüm yetkili kurumları İstanbul Sözleşmesi’ni korumaya ve bağlı kalmaya davet ediyoruz. Kadınların şiddete maruz kalmadığı, öldürülmediği bir ülke için dayanışma içinde mücadele etmek gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Önemli bir mesaj

Zorlu Holding ise şu açıklamayı yaptı:

“Herkes için daha iyi, yaşanabilir ve eşit bir dünya için mevcut ve ihtiyaç duyulan tüm hukuki araçların, kanun ve yasaların en etkin şekilde kullanılması, geliştirilmesi, kadına ve tüm canlılara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve etki alanı olan her kurumun, kanunun takipçisi olması gerekliliğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu inancın bir göstergesi olduğuna inandığımız İstanbul Sözleşmesi’ne bağlı kalmanın, sağladığı yasal güvencenin yanı sıra kadınlara yönelik şiddetin sona erdirilmesi yolunda önemli bir mesaj olduğuna inanıyoruz.”

Sabancı Vakfı da Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:

“Kadın cinayetlerine son vermek için İstanbul Sözleşmesi etkin bir biçimde uygulanmalıdır. Kadınların yaşam güvenliğinin sağlanması için İstanbul Sözleşmesi şart. Ülkemizde her 10 kadından 4’ü eşi ya da partneri tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılıyor. Kadınların yaşam hakları ihlal ediliyor. 2016 yılından beri İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı projesini destekliyor. Kalıcı çözümler üretmek için hareket ediyoruz.”

Şiddet kabul edilemez

Borusan Holding açıklamasında ise, “Toplumsal ve bireysel refah, toplumsal cinsiyet eşitliğine koşulsuz bağlıdır. Bu bağlamda kadına yönelik ayrımcılık ve şiddet asla kabul edilemez” denildi.

Firmalardan destek yağdı

İstanbul Sözleşmesi’ne destek veren firmaların bazıları şöyle:

“Koç Holding, Sabancı Vakfı, Zorlu Holding, Eczacıbaşı, Borusan, Yaşar Holding, Boyner Penti, Koton, Tekfen, Gittigidiyor, Ekol Lojistik, Coca-Cola, McDonalds, Unilever, P&G, Bosch, Mango, Zara, Decathlon, Nestle, Godiva, Eker, Yataş, Hepsiburada.”

Sözleşmeye iş dünyasından pek çok dernek de destek açıklaması yaptı. Bunlar arasında TÜSİAD, GYİAD, Türkonfed, Peryön yer alıyor.

Şiddet gören çalışanla iletişim için öneriler

Kadına yönelik aile içi şiddet çalışanların iş hayatını etkileyen önemli bir sorun. Bu nedenle aile içi şiddete maruz kalan kadınlar için güven veren destekleyici iş yeri politikaları ve programları oluşturmak, başta şiddete maruz kalan kadının çalışma hayatı olmak üzere tüm iş ortamına olumlu yönde katkı sağlar.

Sabancı Vakfı bünyesinde İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi bulunuyor. Bu proje kapsamında iş yerinde şiddet gördüğünü yöneticisine söyleyen çalışanla nasıl iletişim kurulacağı konusunda şu tavsiyeler yer alıyor:

Çalışan şiddete maruz kaldığını paylaşırsa, ona teşekkür edin ve konuştuklarınızın gizli kalacağını belirtin.

Görüşme anında çalışanı dikkatle dinlediğinizi ve önemsediğinizi hissettiren, konuşmasını kolaylaştıracak yansıtıcı sözler kullanabilirsiniz.

Çalışanın, yönetici olarak sizden ve şirketten beklentisinin tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışıp ona göre konuşmaya devam etmelisiniz.

Yönetici olarak çalışan için endişe duyduğunuzu ve şirketin sınırları dahilinde destek için hazır olduğunuzu, yaşadıklarının iş yaşamının hiçbir alanında aleyhine kullanılmayacağını paylaşmalısınız.

Destek alabileceği aile içi şiddet alanında çalışan kamu kurumları, yerel yönetimler ve kadın sivil toplum örgütlerinin iletişim bilgilerini çalışan ile paylaşmalısınız.

Çalışana, psikolojik destek alması için ilgili birimlerin iletişim adreslerini verebilirsiniz.

Yönetici olarak sınırlarınızı bilmeli, çalışanın hayatını değiştirmek gibi bir amaç edinmemeli, çalışana ne yapıp yapmayacağına dair tavsiyeler vermek ya da kendi doğrularınızı deklere etmek yerine şirketinizin iş yeri politikasındaki sınırlar dahilinde verebileceğiniz desteklerin neler olduğunu net ve açık bir şekilde paylaşmalısınız.