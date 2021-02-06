MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Sigorta Sorgulama: Plaka İle E-Devlet Üzerinden Araç Sigorta Ve Kasko Sorgulama Nasıl Yapılır?
ABONE OL
06.02.2021 - 03:28 |

Sigorta Sorgulama: Plaka İle E-Devlet Üzerinden Araç Sigorta Ve Kasko Sorgulama Nasıl Yapılır?

Araç sahibi olan kişiler araçlarıyla ilgili birçok işlem yapması gerekir. Bu işlemler arasında zorunlu sigorta bulunuyor. Kişiler araçlarını sigorta ettirerek, kullanırlar. Kasko hizmetleri kişinin isteğine göre değişen bir durumdur. Sigorta Sorgulama: Plaka ile e-devlet üzerinden araç sigorta ve kasko sorgulama nasıl yapılır? Sorularına sizler için en iyi bilgileri derledik.

Sigorta Sorgulama: Plaka İle E-Devlet Üzerinden Araç Sigorta Ve Kasko Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sigorta sorgulama işlemleri, e-devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Sigorta Sorgulama: Plaka İle E-devlet Üzerinden Araç Sigorta ve Kasko Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sigorta işlemleri her araç için yapılması gereken işlemlerdir. Zorunlu sigorta işlemlerinin yaptırılmaması durumunda, cezai işlemler uygulanır. Kişiler aracın sigortası olup olmadığını bazı yöntemlerle öğrenebilir. Bazı işlemler yaparak, plaka ile sigorta sorgulaması yapılabilir. İnternet üzerinden sigorta sorgulamanın yapılıp yapılmadığı birçok insan tarafından merak ediliyor. Artık kolayca plaka bilgisiyle sigorta sorgulama yapabilirsiniz.

Sigorta sorgulama işlemleri, e-devlet üzerinden yapılabiliyor. E-devlet kullanabilmeniz için şifreniz olması gerekiyor. E-devlet şifreniz bulunmuyorsa bu sorgulama işlemlerini gerçekleştiremezsiniz. E-devlet kişisel bilgilerin olduğu bir sistemdir. Bu sistem üzerine sadece size ait olan şifreyle giriş yapılabilir. Eğer şifreniz varsa sigorta sorgulama yapmak daha kolay olacaktır.

E-devlete giriş yaparak istenilen sigorta sorgulama işlemi yapılabiliyor. https://www.turkiye.gov.tr/sbm-trafik-police-sorgulama?hizmet=Ekrani linkinden giriş yaparak, plaka sorgulama kısmına ulaşabilirsiniz. Plaka numarasına, öğrenilmek istenilen araç plakası yazılarak aracın sigortası kolayca sorgulanabilir. Tüm bu işlemleri istediğiniz her an yapabilirsiniz. Hiçbir bilgiye ihtiyaç duyulmadan şifrenizle plaka sorgulaması yapabiliyorsunuz

Her birey e-devlet üzerinden birçok bilgiye ulaşabiliyor. Araç plaka sorgulama işlemi yaparak, sigorta sorgulamak da bu hizmetlerden bir tanesidir. Aracın trafik sigortası olup olmadığını, sistem içerisine girilen plakayla öğrenebiliyorsunuz. Kolay bir yöntem olan bu hizmet, herkes tarafından kullanılarak sorgulama yapılabiliyor. Siz de sigorta sorgulama işlemlerinizi, tek tıkla kolayca yapabilirsiniz.

 

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı kararıyla 20 üniversitede 26 yeni fakülte kuruldu

Cumhurbaşkanı kararıyla 20 üniversitede 26 yeni fakülte kuruldu

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

30 bin lira değerindeki ekipmanları günler sonra bulundu

30 bin lira değerindeki ekipmanları günler sonra bulundu

Sıradaki Haber