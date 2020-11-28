Sıkı duruşla risk azalacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, “Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacak” dedi.

Ağbal, Finansal İstikrar Raporunun 31. sayısında yer alan açıklamasında, finansal istikrarın, makrofinansal sistemin şoklara karşı dayanıklılığını korumasını ve etkin işleyişini sürdürmesini ifade ettiğini kaydetti.

Küresel ve yerel ölçekteki makrofinansal istikrarsızlıkların çok büyük ekonomik ve toplumsal maliyetlere neden olduğunu vurgulayan Ağbal, “Bu nedenle, küresel ve yerel ölçekteki makrofinansal gelişmelerin yakından takibi ve analizi, finansal istikrara yönelik risklerin ve kırılganlıkların öngörülmesi, gerekli makro ihtiyati önlemlerin ilgili paydaşlarla işbirliği içinde kırılganlıklar oluşmadan zamanında alınması ilgili otoritelerin en önemli görevlerinden” dedi.

Naci Ağbal, yılın ilk çeyreği ile birlikte dünya geneline yayılan koronavirüs salgını sonucunda dünyada ve Türkiye’de büyüme görünümünün belirgin ölçüde zayıfladığını, salgının olumsuz makrofinansal etkilerinin giderilmesine yönelik genişleyici maliye ve para politikaları uygulanmaya başlandığını belirtti.

Kur ve rezerv

Türkiye ekonomisindeki toparlanmanın yaz aylarından itibaren belirginleştiğini kaydeden Ağbal, diğer taraftan, salgın dönemine özgü koşullarda sağlanan kredi ve parasal büyüklüklerdeki hızlı artışın da etkileriyle güçlenen iç talebe ve altın ithalatına bağlı olarak cari işlemler açığının yükseldiğini ve mevduat dolarizasyonu eğiliminin arttığını bildirdi.

Ağbal, bu durumun, kurlar ve döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturarak, fiyat istikrarına ve makrofinansal istikrara yönelik riskleri artırdığına işaret etti.

Fiyat istikrarı

Merkez Bankası’nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu vurgulayan Ağbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir. Diğer yandan, finansal istikrar da fiyat istikrarı için en önemli unsurlardandır. Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır. Finansal istikrarın korunması ve finansal sistemin güçlendirilmesi hedefleri çerçevesinde; bütüncül bir yaklaşımla, yurt içi ve küresel gelişmeler ve risk unsurları yakından takip edilecektir. Finansal piyasaların gelişmesi ve etkin çalışması gözetilecek, makrofinansal ölçekte kırılganlıkların oluşmasının önlenmesi ve var olan kırılganlıkların azaltılması amacıyla ilgili paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktır.”

‘TÜSİAD TOPLANTISI VERİMLİ OLDU’

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimi ile dün bir araya geldi. Elvan ile Gül’ün iş dünyasıyla görüşmelerinin ilki TÜSİAD yönetimiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirildi.

Basına kapalı olan toplantıya, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, başkan yardımcıları Bahadır Balkır ve Murat Özyeğin ile TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

TOBB ile devam

Bakan Lütfi Elvan, Twitter hesabından, Gül ile iş dünyasının görüşlerini alacakları toplantılara başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“İlk görüşmemizi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu. Görüşmelerimizi yarın TOBB heyetiyle, önümüzdeki günlerde de diğer kuruluşlarla sürdüreceğiz.”

Elvan ile Gül’ün iş dünyasıyla görüşmeleri bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle devam edecek.

Bugünkü toplantıya her iki bakanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılması bekleniyor.

İstişare ortamı ve reform

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Ülkemizde ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, yapıcı bir istişare ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk” dedi. Kaslowski şunları kaydetti:

“Ülkemizde ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, yapıcı bir istişare ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk. Toplantı kapsamında ekonomik istikrar ve hukuk reformları ile ilgili atılabilecek adımlar konusundaki TÜSİAD görüşlerini sunduk. Bu alanlardaki reformların güven ve yatırım ortamı bakımından çok önemli olacağını düşünüyoruz. İş dünyası paydaşları ile iletişimin süreklilik arz etmesini önemsiyor, yapılacak tüm istişareler çerçevesinde reform adımlarının atılacağına inanıyoruz.”

Merkez’in zorunlu karşılık hamlesi...

Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti. TCMB tarafından, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TCMB açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak amacıyla sade bir zorunlu karşılık sistemine geçilmesine karar verilmiştir. Yapılan bu değişikliklerle, rezerv opsiyon kullanım oranlarının aynı seviyede kalması halinde, sistemin zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 12.3 milyar Türk lirası ve 5.7 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden artması öngörülmektedir.”

Dolar/TL’de düşüş sürdü

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın zorunlu karşılıklar düzenlemesi ve TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın açıklamalarının etkisiyle düşüşünü sürdürdü.

Önceki gün, en yüksek 7.9663 seviyesini gören dolar/TL, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinde zorunlu karşılık düzenlemesi başta olmak üzere verilen mesajların etkisiyle 7.8518’e kadar geriledi ve günü önceki kapanışın yüzde 1.04 altında 7.8713’ten tamamladı.

Dolar/TL, düşüşünü düne de taşıdı. Dolar/TL, TCMB’nin zorunlu karşılık düzenlemesi ve Ağbal’ın açıklamalarının etkisiyle 7.7681 seviyesine kadar geriledi. AA’ya konuşan analistler, TCMB’nin sadeleşme adımlarının devam ettiğini bunun da yatırımcılarının Türk lirası varlıklara güvenini artırdığını belirtti.