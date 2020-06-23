Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı! Düşük maliyetli konut kredisi 133 bin başvuru

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Normalleşme dönemine en hazır, ekonomik açıdan en az etkilenmiş şekilde giren ülkelerden biri olduk.

İktisadi toparlanmayı güçlü bir şekilde görmeye başlıyoruz.

Yurt içi talepte ve beklentilerde şimdiden iyileşmenin pozitif yönde gözlemlenmeye başladığı ortaya çıkıyor.

Aldığımız tedbirler ve üzerinde çalışmakta olduğumuz yeni istihdam paketi önümüzdeki dönemde ekonomideki iyileşmeyi güçlü şekilde desteklemeye devam edecek.

Ekonomik istikrar paketinin tutarı 280 milyar TL'yi geçmiş durumda.

Haziran ayı ilk 21 günlük döneminde ihracatımız bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 24,6 artış gösterdi.

Türkiye'nin bu süreçten v şeklinde toparlanmayla çıkarak, kısa zamanda potansiyel büyümesine yakınsamasını bekliyoruz.

Normalleşme dönemiyle birlikte pandemi döneminin açıklarını kapatmak için fırsat sunacak bir resimle karşı karşıyayız.

Düşük maliyetli konut kredisi bugüne kadar 133 bin başvuruyu geçti. 101 binin üzerinde 25 milyar liralık tahsis yapıldı.

Bankacılık sektöründe kur riski söz konusu değil.

Bu süreçte iki hedefimiz var, birincisi finansal istikrar ve güvenliğimizi güçlendirmek, ikincisi sağlam makroekonomik hedefler üzerine güçlü bir ekonomi inşa etmek.

Bu süreçte iki hedefimiz var, birincisi finansal istikrar ve güvenliğimizi güçlendirmek, ikincisi sağlam makroekonomik hedefler üzerine güçlü bir ekonomi inşa etmek.

Bankalar yerli üretimi desteklemeli. Türkiye'de üretim kapasitesi olan ürünleri Türkiye'de üretmemiz lazım.

Devletimiz şu an itibarıyla Cumhuriyet tarihinde görülmemiş seviyede bir piyasa gözetim kabiliyetine ulaştı.

Merkez Bankası ve BDDK tarafından yapılan Zorunlu Karşılık (ZK) ve Aktif Rasyosu (AR) düzenlemelerinin etrafında dolaşmak, rasyoyu tutturmak için etrafta dolaşan bazı kurumlar veya işlemler duyuyoruz. Bunlardan kaçınmak lazım. Düzenlemelere samimiyetle uyum sağlamaya çalışmamız ve düzenlemelerin ruhuna uygun hareket etmemiz lazım.