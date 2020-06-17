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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Selçuk'tan flaş kıdem tazminatı açıklaması!
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    17.06.2020 - 11:40 | | AA

    Son dakika... Bakan Selçuk'tan flaş kıdem tazminatı açıklaması!

    Gelen son dakika haberine göre; Bakan Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, " (Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çalıştığımız modellerde bunu sağladık. Kıdem tazminatı düzenlemesi için yürürlük tarihini 2022 olarak hedefliyoruz." dedi.

    Son dakika... Bakan Selçuk'tan flaş kıdem tazminatı açıklaması!

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

    Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık.

    3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız.

    Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar, üç fazda 6 milyon haneyi geçti. Dolayısıyla 6 milyar lirayı geçmiş durumdayız.

    Son dakika... Bakan Selçuktan flaş kıdem tazminatı açıklaması

    10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti.

    (İşten çıkarmayı engelleyen düzenleme) Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız.

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    Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek.

    (Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çalıştığımız modellerde bunu sağladık.

    Çoğu ülkedeki tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde devlet katkısı yok ama biz burada yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız.

    Kıdem tazminatı düzenlemesi için yürürlük tarihini 2022 olarak hedefliyoruz.

    Kıdeme hak kazanarak işten çıkışı yapılanlar yüzde 24 seviyesinde. Yani her 4 kişiden 1'i ancak kıdem tazminatı alıyor.

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe’de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ı kabul edecek.

    İKİ FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

    Çalışanların ve sendikaların büyük tepkisini çeken kıdem tazminatı reformunda iki formül gündemde. Üzerinde çalışılan iki formülün birincisine göre çalışanın 30 günlük kıdem tazminatının 11 günü fona devredilecek. Çalışanın bu parayı 56 yaşından önce sadece evlilik, konut alımı, sağlık gibi gerekçelerle çekebilmesi öngörülüyor.

    Diğer bir formüle göre ise işçilerden yüzde 6’lık prim kesintisi yapılacak. Kıdem tazminatı fonu uygulamasına 1 Ocak 2022 tarihinde geçilmesi planlanıyor. Mevcut çalışanların, sistem değişikliğine kadar olan döneme ait kıdem tazminatına ilişkin haklarının saklı kalması bekleniyor. Belirlenecek yeni sistemin 2022 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor.

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