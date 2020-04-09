Son dakika... Benzin ve motorine indirim geliyor

Küresel piyasalarda petrol fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Hal böyle olunca bu durumdan Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da etkileniyor. Benzinin tonu 211 dolardan 195 dolara, motorinin tonu da 296 dolardan 282 dolara geriledi.

Akaryakıt yetkililerinden alınan bilgilere göre; motorinin litre fiyatında 9 kuruş benzinin litre fiyatında ise 12 kuruş indirim bekleniyor.