BİST94.6141,49EURO 7,36-0,09USD6,76-0,10ALTIN359,920,50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Benzin ve motorine indirim geliyor
    ABONE OL
    09.04.2020 - 10:07 |

    Son dakika... Benzin ve motorine indirim geliyor

    Akaryakıt sektörü yetkililerinden milliyet.com.tr'ye yapılan açıklamaya göre; gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 12 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

    Son dakika... Benzin ve motorine indirim geliyor

    Küresel piyasalarda  petrol fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Hal böyle olunca bu durumdan Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da etkileniyor. Benzinin tonu 211 dolardan 195 dolara, motorinin tonu da 296 dolardan 282 dolara geriledi.

    Akaryakıt yetkililerinden alınan bilgilere göre; motorinin litre fiyatında 9 kuruş benzinin litre fiyatında ise 12 kuruş indirim bekleniyor.

    Arabasının içine kurduğu yöntem şaşırttı!Gaziantep'te, oto tamircisi Murat Ağbaş (22), corona virüs salgınıyla mücadele için yolculuk sırasında araçların içini dezenfekte eden sistem geliştirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kezzaplı saldırganın beraat ettiği ‘çocuğa darp’ davasında gerekçeli karar açıklandı

    Kezzaplı saldırganın beraat ettiği ‘çocuğa darp’ davasında gerekçeli karar açıklandı

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    Bim aktüel 10 Nisan kataloğu avantajları! İşte bu hafta Bim aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler...

    Bim aktüel 10 Nisan kataloğu avantajları! İşte bu hafta Bim aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler...

    Sıradaki Haber