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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Emekli maaş promosyonları ödenmeye başlıyor
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    23.03.2020 - 10:46 |

    Son dakika: Emekli maaş promosyonları ödenmeye başlıyor

    Son dakika haberlere göre PTT, emekli maaş promosyon bedeli ödemelerine başlıyor.

    Son dakika: Emekli maaş promosyonları ödenmeye başlıyor

    PTT'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için corona virüs etkilerine karşı gerekli tedbirler konusunda çalışmalarımızı geliştirerek sürdürüyoruz. Emekli maaşı promosyon taahhüdü sona eren hak sahiplerinin iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan başvurularını yeniliyor, promosyon bedellerini hesaplarına yatırıyoruz. Maaşını PTT’den alan emekli hak sahipleri, maaşlarını ve promosyon ödemelerini 4 bine yakın PTT ATM’si ile kamu bankalarının toplam 14.000 ortak ATM’sinden PTT Şubelerine gelmeden kolaylıkla alabilecekler.

    TÜM İŞLEMLER İÇİN ÖNLEM ALDIK

    Siz değerli müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumak amacıyla ülke genelinde bulunan yaygın iş yerlerimizde, gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteriyi sırayla iş yerlerimize alarak işlemlerimizi yapacağız. İşlemlerini internet ya da ATM kullanarak yapamayan vatandaşlarımızı kontrollü bir şekilde iş yerlerimizde misafir edeceğiz.

    TEDBİRLER ARTIRILMAYA DEVAM EDİYOR

    Toplum sağlığı için birçok ilave tedbir alınması gereken mevcut dönemde PTT iş yerleri aracılığıyla fatura tahsilatı, para yatırma ve gönderme gibi birçok bankacılık işlemini PTTBank İnternet Bankacılığı ve PTTBank mobil uygulamalar ile 7 gün 24 saat yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı üyeliği olmayan müşterilerimiz, ‘Anında Şifre’ hizmetiyle hesaplarını, PttBank İnternet Bankacılığı Başvuru Formu ve Taahhütnamesi’ni internet üzerinden kabul edip onaylamak suretiyle PTT Merkezlerine gitmeden internet bankacılığına açabilecek. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tedbirlerde yer alan sosyal mesafe kurallarına da uyum sağlayarak, personel ve müşterilerimizin sağlığını korumayı hedefliyoruz. Tüm işlemlerinizi güvenli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmek için her zaman hazır olduğumuzu bilmenizi ister, sağlıklı günler dileriz.

    Uzman isim canlı yayında anlattı! İtalya'daki corona virüs istatistiği bize ne anlatıyor?Tüm dünyanın kabusu haline gelen corona virüs salgınıyla ilgili uzman isimlerden dikkat çeken yorumlar gelmeye devam ediyor. CNN Türk canlı yayınında A'dan Z'ye programına katılan Dr. Ayça Kaya, İtalya'daki istatistiklere dikkat çekti. Risk grubundaki yaş aralığını ve İtalya'daki ölüm istatistiklerini aktaran Kaya önemli açıklamalarda bulundu.
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