04.03.2020 - 10:42 |
Son dakika: Emeklilerin promosyonu belli oldu
Son dakika haberine göre emeklilerin promosyon ödemeleri belli oldu.
Yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı;
1500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL,
1500-2500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,
2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacak. Böylece promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlanmış oldu.
Bu kapsamda 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar TL promosyon ödemesinin yapılmasını öngörülüyor.
Konya'da tekme tokat dövülen gencin gasp edilme anı kameradaKonya'da bir market sahibini darp ederek kasadaki 2 bin lirayı ve 4 yabancı uyruklu şahsı tekme tokat dövdükten sonra paralarını, spor ayakkabılarını ve telefonlarını gasp eden 8 kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, şüphelilerin tekme tokat şahısları gasp ettikleri anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.