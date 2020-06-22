Son dakika... Kurban vekalet ücretleri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenen "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş burada, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelini açıkladı. Buna göre ücret, yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendi.