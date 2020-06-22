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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Kurban vekalet ücretleri belli oldu
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    22.06.2020 - 10:51 |

    Son dakika... Kurban vekalet ücretleri belli oldu

    Gelen son dakika haberine göre; Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

    Son dakika... Kurban vekalet ücretleri belli oldu

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenen "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katıldı.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş burada, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelini açıkladı. Buna göre ücret, yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendi.

    Hamamlarda yeni normal dönem başladıCorona virüs tedbirleri kapsamında 'yeni normal' yaşama geçilmesiyle tekrar açılan Antalya'daki hamamlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilirken, tellak ve masözler de maske ve siperlik takarak kese yapıyor.
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