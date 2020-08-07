07.08.2020 - 10:46 |
Son dakika... TOGG CEO'sundan flaş açıklama! Yüzde 93'ü tamamlandı...
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzaladık. Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan" açıklamasında bulundu.
Bursa Gemlik'te seri üretim için fabrika temeli atılan yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobildeki son duruma ilişkin önemli açıklamalar geldi.
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzaladık. Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan" dedi.