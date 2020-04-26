Sosyal yardım parası (1000 TL) başvuruları e Devlet üzerinden nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama...

1000 TL'lik Sosyal yardım parası corona virüs günlerinde dar gelirli vatandaşlara ilaç gibi geliyor. 1. ve 32. faz başvuruları sona ermiş durumda... Sırada 3. faz başvuruları var. Binlerce kişi 'Sosyal yardım parası (1000 TL) başvuruları e Devlet üzerinden nasıl yapılır?' diye arama yaparken başvuru yapanlar ise sonu. sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor.

BAKAN AÇIKLADI

Bu üç fazdan birincisini 2,1 milyon haneye 1000'er lira destek vererek tamamladık. İkinci fazda da yine hedefimiz 2,3 milyon haneye ulaşmaktı. Özellikle vakıflardan süreli yardımlar alanlar ve belli bir kıstasta olanlar dahilinde ve biz şu anda 2,3 milyon hanemizin de 1,3 milyon hanesine ulaşmış durumdayız. Diğerlerine de yine bu hafta içinde ulaşıyoruz. Ayrıca pazartesinden itibaren Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama neticesinde faz 3'ü de başlattık.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal yardım parası alabilmek için e - devlet sistemi üzerinden başvurular alınıyor.

Bakan Selçuk, e-devlet üzeriden müracaat yapamayacak olanlar ya da internet kullanmayanlara nasıl bir destek verildiği yönündeki soru üzerine, ailede bir kişinin e-devlet şifresi olması halinde hane bazlı sisteme başvurulabildiğini, internet ya da şifre alınmasında herhangi bir sorun yaşanması halinde ise il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sistemden yararlanılabileceğini söyledi.

"Faz 3'ü talep bazlı aldığımız için bir rakam öngöremiyoruz ama şunu söyleyebilirim, pazartesi akşam açmamıza rağmen şu anda 800 bini aşkın bir başvuru aldık. Tabii sistemdeki yoğunluğu düzenlemek adına da 5'e ayırdık. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre '0-2-4-6-8' olarak vatandaşlarımız pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma başvurabilecekler. Akabinde cumartesi pazar günleri de kimlik numarasını son hanesi kısıtı olmadan bütün vatandaşlarımız başvuracaklar.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ



SOSYAL YARDIM PARASI NEREYE YATACAK?

Hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemelerinin 3 Nisan’dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi. PTT Kartı olan vatandaşlar 1.000 TL’lik desteği tüm kamu bankalarının ATM’lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.

SOSYAL YARDIM PARASINA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?



Memurlarımız, kamu işçilerimiz, SGK'den gelir veya aylık alan emeklilerimiz, faz 1 ve faz 2'den bin liralık desteği almış olanlar, İşkur işsizlik ödeneğinden ve İşkur kısa çalışma ödeneğinden yaralanmış olanlar, süreçte bu faz 3 sistemine başvurmuş olsalar dahi faydalanamayacaklar."