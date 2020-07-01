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    HaberlerEkonomi Haberleri 'SUNGUR' atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır
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    01.07.2020 - 11:51 | | DHA

    'SUNGUR' atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma sisteminin yeni üyesi 'SUNGUR'un başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır olduğunu duyurdu.

    Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından "Bir sürprizimiz var, beklemede kalın geliyor" paylaşımında bulundu.

    Demir, 25 dakika sonra ise yeni paylaşım yaparak, başkanlık öncülüğünde, Roketsan'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma sisteminin yeni üyesi 'SUNGUR'un, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır olduğunu duyurdu.

    SUNGUR atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır

    Demir, "Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. SUNGUR hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip. SUNGUR, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem" dedi.

    SUNGUR atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır

     

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